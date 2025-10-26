ЗСУ звільнили три села на Донеччині: десантники встановили прапор у Сухецькому (відео)

Українські війська продовжують контрнаступальні дії на Добропільському напрямку (Донецька область). Підрозділи 82 окремої десантно-штурмової бригади звільнили населений пункт і відкинули російські сили.

Як повідомляє 82 окрема десантно-штурмова Буковинська бригада, військовослужбовці 3-го батальйону звільнили населений пункт Сухецьке у Донецькій області. На опублікованому відео українські десантники встановлюють Державний Прапор України та прапор бригади на одному з будинків у центрі села.

Прапор над Сухецьким

У результаті проведених штурмових дій українські підрозділи знищили 44 військовослужбовців російської армії, ще 8 — поранено, а 9 — взято в полон.

Крім цього, за даними УНІАН, яке посилається на Deep State, Збройні сили України звільнили ще два населені пункти на Добропільському виступі — Кучерів Яр і Затишок. Також українські війська відкинули противника в районах Міканорівки, Нового Шахового та Федорівки.

На оприлюднених картах Deep State видно просування лінії фронту на південному сході Донецької області, що свідчить про поступове розширення контрольованої території ЗСУ.

Deep State Фото: DeepState

Deep State Фото: Deep State

Як повідомляв Фокус, офіцер ЗСУ розповів про наступальні дії росіян на Добропільському напрямку.

Фокус також писав, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Добропільська контрнаступальна операція Збройних сил України зірвала російську літню наступальну кампанію і впливає на захист Покровська.