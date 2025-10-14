"Не обійшлося без помилок": офіцер ЗСУ розповів про наступальні дії росіян на Добропільському напрямку

Російські окупанти останніми днями намагаються штурмувати українські позиції з правого флангу Добропільського виступу, що підтверджує інтерес ЗС РФ до цього напрямку.

Related video

Зокрема, 13 жовтня відбулись спроби наступальних дій на Добропільському напрямку в сторону Мирнограда, повідомив старший лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".

"Останні декілька днів противник багато уваги приділяє саме правому флангу Добропільського виступу, штурмуючи невеликими механізованими групами", — написав "Алекс".

Він пояснив, що до цього була відмічена чимала активність на лівому фланзі, зокрема в районі Володимирівки та Шахового. Там ворог залучив 40 одиниць бронетехніки. т

"Тоді не обійшлося без помилок як з нашої сторони, так і зі сторони противника, на щастя, ворог не мав успіху", — зазначив офіцер ЗСУ.

За його словами, така тенденція ще раз підтверджує інтерес противника до Добропільського напрямку і бажання розвивати свій успіх після не до кінця придушеного прориву.

"Проте в них зараз цілком ймовірне перекидання ресурсів на інші напрямки або збільшення активної операційної зони від Покровська до Костянтинівки", — наголосив "Алекс".

Нагадаємо, 10 жовтня DeepState повідомив про висадку десанту РФ біля Добропілля.

6 жовтня "Алекс" розповів, що росіяни навчились перепрошивати та воювати українськими дронами.