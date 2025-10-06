"Вампіри на службі": росіяни навчились перепрошивати та воювати українськими дронами, — офіцер ЗСУ

Починаючи з червня 2025 року російські окупанти активно застосовують проти Збройних сил України перепрошиті дрони українського виробництва Vampire (Баба Яга).

Related video

Ще у першій половині цього року такої тенденції не спостерігалось, повідомив старший лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".

"Останні 4 місяці активно помічається застосування ворогом саме БпЛА Vampire, вочевидь пі*а*и змогли отримати (або розробити власне) обладнання для використання дронів даного типу і користуються тепер переважно ними", — написав "Алекс".

Він уточнив, що солдати ЗС РФ вже отримали доступ навіть до методичних матеріалів та встигли переробити їх на свій лад, хоча залишили оригінальну українську назву у документації.

"Пішли вони цим шляхом або через те, що не можуть створити щось подібне на власних підприємствах, або просто, бо знайшли легкий шлях "оживити" трофейні борти, що дозволяє отримати колосальний ресурс з мінімальними затратами", — пояснив військовий.

Таким чином, за словами "Алекса", українські "Вампіри" опинились на службі у значної частини противника попри те, що ще пів року тому подібні гексакоптери застосовували виключно вузькопрофільні підрозділи ЗС РФ.

Нагадаємо, 27 вересня офіцер ЗСУ з позивним "Алекс" розповів, як змінять ситуацію на фронті ракети Tomahawk.

Фокус також писав, що дронам "Баба Яга" відводиться центральне місце в контратаках ЗСУ під Харковом.