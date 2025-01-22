Дронам "Баба Яга" відводиться центральне місце в контратаках ЗСУ під Харковом, — аналітики

Використання безпілотників Vampire дало змогу точно націлитися на російські позиції. Кадри операції, опубліковані для громадськості, показали можливості БпЛА завдавати ударів з високою точністю.

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Безпілотники Vampire стали центральним елементом українських контратак на російські позиції в Харківській області. Аеророзвідка бригади "Сталевий Кордон" на Сумському напрямку продовжує знищувати ворога за допомогою БпЛА "Вампір". Про це 19 січня повідомила Державна прикордонна служба.

Використання безпілотників Vampire у цій місії дало змогу точно націлитися на російські позиції, зазначають аналітики Army Recognition. Кадри операції, опубліковані для громадськості, показали можливості безпілотників завдавати ударів з високою точністю, що підтверджує їхню важливу роль у сучасній військовій стратегії.

Доповнюючи наземні операції, безпілотники надають українським силам розширені можливості розвідки та завдання ударів, які в іншому випадку були б важкими або небезпечними для наземних військ. Поєднання розвідувальних і наступальних можливостей підкреслює універсальність у зоні бойових дій.

Vampire — нічний ударний безпілотник, розроблений українською компанією Skyfall, був спеціально розроблений для розв'язання проблем, пов'язаних з російським вторгненням. Представлений у відповідь на необхідність ефективних нічних операцій, безпілотник, оснащений шістьма роторами й тепловізійною камерою, здатною ідентифікувати цілі на відстані до 120 метрів, навіть в умовах мінімальної видимості.

Ця технологічна перевага дає змогу українським силам проводити точні операції під покровом ночі, націлюючись на позиції противника, які в іншому разі могли б залишатися в безпеці. Безпілотник несе до 15 кг боєприпасів, включно з осколковими бомбами, термобаричною зброєю і мінами ТМ-62.

Нагадаємо, що 22 січня в Міноборони представили новий дрон, який літатиме у спеку, холод і вітряну погоду.

Також повідомлялося, що РФ відновлює роботу секретної бази підводних човнів у Криму часів Холодної війни.