Использование беспилотников Vampire позволило точно нацелиться на российские позиции. Кадры операции, опубликованные для общественности, показали возможности БпЛА наносить удары с высокой точностью.

Related video

Беспилотники Vampire стали центральным элементом украинских контратак на российские позиции в Харьковской области. Аэроразведка бригады "Сталевий Кордон" на Сумском направлении продолжает уничтожать врага с помощью БпЛА "Вампир". Об этом 19 января сообщила Государственная пограничная служба.

Использование беспилотников Vampire в этой миссии позволило точно нацелиться на российские позиции, отмечают аналитики Army Recognition. Кадры операции, опубликованные для общественности, показали возможности беспилотников наносить удары с высокой точностью, что подтверждает их важную роль в современной военной стратегии.

Дополняя наземные операции, беспилотники предоставляют украинским силам расширенные возможности разведки и нанесения ударов, которые в противном случае были бы трудными или опасными для наземных войск. Сочетание разведывательных и наступательных возможностей подчеркивает универсальность в зоне боевых действий.

Vampire — ночной ударный беспилотник, разработанный украинской компанией Skyfall, был специально разработан для решения проблем, связанных с российским вторжением. Представленный в ответ на необходимость эффективных ночных операций, беспилотник оснащен шестью роторами и тепловизионной камерой, способной идентифицировать цели на расстоянии до 120 метров, даже в условиях минимальной видимости.

Это технологическое преимущество позволяет украинским силам проводить точные операции под покровом ночи, нацеливаясь на позиции противника, которые в противном случае могли бы оставаться в безопасности. Беспилотник несет до 15 кг боеприпасов, включая осколочные бомбы, термобарическое оружие и мины ТМ-62.

Напомним, что 22 января в Минобороны представили новый дрон, который будет летать в жару, холод и ветреную погоду.

Также сообщалось, что РФ возобновляет работу секретной базы подводных лодок в Крыму времен Холодной войны.