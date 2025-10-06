"Вампиры на службе": россияне научились перепрошивать и воевать украинскими дронами, — офицер ВСУ

Начиная с июня 2025 года российские оккупанты активно применяют против Вооруженных сил Украины перепрошитые дроны украинского производства Vampire (Баба Яга).

Еще в первой половине этого года такой тенденции не наблюдалось, сообщил старший лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

"Последние 4 месяца активно замечается применение врагом именно БпЛА Vampire, очевидно пи*а*ы смогли получить (или разработать собственное) оборудование для использования дронов данного типа и пользуются теперь преимущественно ими", — написал "Алекс".

Он уточнил, что солдаты ВС РФ уже получили доступ даже к методическим материалам и успели переделать их на свой лад, хотя оставили оригинальное украинское название в документации.

"Пошли они этим путем или из-за того, что не могут создать нечто подобное на собственных предприятиях, или просто, потому что нашли легкий путь "оживить" трофейные борта, что позволяет получить колоссальный ресурс с минимальными затратами", — пояснил военный.

Таким образом, по словам "Алекса", украинские "Вампиры" оказались на службе у значительной части противника несмотря на то, что еще полгода назад подобные гексакоптеры применяли исключительно узкопрофильные подразделения ВС РФ.

