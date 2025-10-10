"Ситуація складна": DeepState повідомив про висадку десанту РФ біля Добропілля (карта)

Росіяни продовжують штурмувати село Володимирівка Покровського району Донецької області. За даними DeepState, окупанти змогли висадити в населеному пункті великий десант з бронетехнікою.

Про бої під Добропіллям проєкт DeepState розповів 10 жовтня у своєму Telegram-каналі. За інформацією аналітиків, окупанти здійснювали механізовані атаки на Володимирівку напередодні.

В DeepState повідомили, що за уточненими даними близько 12:00 9 жовтня село штурмували щонайменше сім бойових броньованих машин, а близько 15:00 атака повторилася. Після 17:00 росіяни направили на село два танки. Загалом до штурмів було залучено щонайменше 16 одиниць важкої техніки та шість мотоциклів.

"Додатковою проблемою є висадка десанту. К*цап в село завів від 50 до 75 людей піхоти. Ситуація залишається складною", — розповіли аналітики та додали, що окупанти для просування намагатимуться користуватися погіршенням погодних умов.

Ситуація навколо села Володимирівка на Добропільському напрямку 9 жовтня за даними DeepState Фото: скриншот

Генеральний штаб Збройних сил України станом на 8:00 10 жовтня повідомляв, що українські військові за минулу добу зупинили 72 атаки росіян біля Володимирівки та ще 16 населених пунктів на Покровському напрямку.

Нагадаємо, начальник штабу 1-го корпусу Національної гвардії, підполковник Арсен "Лемко" Дмитрик в опублікованому 9 жовтня інтерв'ю розповів, як РФ рвалась на Добропілля. За його словами, окупанти в серпні 2025 року кинули на цей напрямок 100 тисяч солдатів, та українська армія знала про їхні плани та підготувалася до контратаки.

Президент України Володимир Зеленський 8 жовтня заявив, що українська армія зірвала плани РФ щодо захоплення Донбасу до осені контрнаступальною операцією на Добропільському напрямку.