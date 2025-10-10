Прикриття дощів і танків: у "Азові" розповіли, як РФ рвалась на Добропілля та як закрили прорив

У серпні 2025 року Збройні сили Російської Федерації кинули на Добропілля 100 тисяч солдатів, але українська армія знала про плани ворога та підготувалась, розповів начальник штабу Першого корпусу Національної гвардії, підполковник Арсен "Лемко" Дмитрик. Щоб прорватись вперед, росіяни використовували дощові дні, коли жодного дрона не було у повітрі.

Related video

На прорив під Добропіллям росіяни зібрали солдатів 51 та 8 армій, піхотинців ВМС РФ, пояснив Дмитрик в інтерв'ю порталу The War Zone. Щоб спинити противника, на початку серпня створили єдиний командний пункт, який спланував усі деталі операції. На найгарячішу ділянку фронту прибуло близько 100 командирів.

У розмові з TWZ підполковник розкрив деякі деталі планування та реалізації боїв, завдяки яким не відбулось каскадних наслідків по лінії фронту. З його слів, на небезпечній ділянці зібрали Перший азовський корпус НГУ, а також командувач десантними військами, підрозділи Сил безпілотних систем. Керував процесом головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. Дмитрика запитали, яким чином українці знали про плани росіян — інформація надходила від людей чи від безпілотників. Втім, військовий відмовився уточнювати деталі, але пояснив, що успіх під Добропіллям — це результат спільної роботи командирів, кожен з яких вніс свій досвід.

"Цей командний центр був побудований на базі "Азов". Однак різні командири привнесли свої унікальні знання. Не можна сказати, що саме цей приніс нам головний успіх. Це спільний успіх", — пояснив він.

Наступ РФ - ситуація під Добропіллям 11 серпня 2025 року Фото: DeepState Наступ РФ - ситуація під Добропіллям 9 жовтня 2025 року Фото: DeepState

Наступ РФ — як росіяни діяли під Добропіллям

Дмитрик описав тактику ворога під час прориву на Добропільському напрямку. З'ясувалось, що для наступальних дій росіяни використають дощову погоду, коли у небо не можуть піднятись дрони з обох боків. Перед атакою вперед їдуть мотоцикли, головне завдання яких — розмінувати дорогу. Прорив супроводжується ударами артилерії. Після розмінування вперед ідуть колони з 5-6 машин: перша — танк, решта — інша бронетехніка. Якщо танкам вдається прорватись на якійсь ділянці, за ними їде легка бронетехніка, а також багі та мотоцикли. Подібну тактику бійці ЗСУ називають "м'ясорубкою".

"Ворог використовує танки та бронетехніку, щоб пробити пролом в українських лініях оборони. Ворог намагався виконувати штурмові місії під час негоди, наприклад, дощу, а літаки використовувати під час дощу не можна. Чому ворог обрав саме таку техніку? Щоб наші українські безпілотники не атакували їх через дощ", — сказав начштабу "Азову".

Яка тактика сил оборони для зупинки прориву ЗС РФ

Військовий пояснив, як вдалось спинити прорив РФ під Добропіллям. З'ясувалось, що українці діяли невеликими групами для контратаки ворога з різних флангів. Про те, скільки людей в групах та яку зброю використовували, командир не розповів, оскільки операція ще триває. Також він зауважив, що бої ідуть, поки не опало листя на деревах. Коли листя опаде, росіяни вигадають нову тактику, бо "вчаться", сказав Дмитрик.

"Вибачте, ця операція ще не завершена, тому ми не можемо її коментувати, але є деякі ділянки на лінії фронту, де ворог повністю здався. Але це небагато, це десь кілька десятків людей", — наголосив боєць "Азову".

Зазначимо, Фокус писав про наступ РФ на Добропілля та про бої на Покровському напрямку. 9 жовтня про події на даному відтинку фронту висловився президент України Володимир Зеленський, який підтвердив, що дії бійців Сил оборони зірвали спробу росіян повністю окупувати Донбас.

Нагадуємо, 30 вересня аналітик пояснив, чи вистачить сил у ЗСУ для повного знищення угрупування росіян, які прорвались під Добропіллям.