Прикрытие дождей и танков: в "Азове" рассказали, как РФ рвалась на Доброполье и как закрыли прорыв

В августе 2025 года Вооруженные силы Российской Федерации бросили на Доброполье 100 тысяч солдат, но украинская армия знала о планах врага и подготовилась, рассказал начальник штаба Первого корпуса Национальной гвардии, подполковник Арсен "Лемко" Дмитрик. Чтобы прорваться вперед, россияне использовали дождливые дни, когда ни одного дрона не было в воздухе.

На прорыв под Добропольем россияне собрали солдат 51 и 8 армий, пехотинцев ВМС РФ, пояснил Дмитрик в интервью порталу The War Zone. Чтобы остановить противника, в начале августа создали единый командный пункт, который спланировал все детали операции. На самый горячий участок фронта прибыло около 100 командиров.

В разговоре с TWZ подполковник раскрыл некоторые детали планирования и реализации боев, благодаря которым не произошло каскадных последствий по линии фронта. По его словам, на опасном участке собрали Первый азовский корпус НГУ, а также командующего десантными войсками, подразделения Сил беспилотных систем. Руководил процессом главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский. Дмитрика спросили, каким образом украинцы знали о планах россиян — информация поступала от людей или от беспилотников. Впрочем, военный отказался уточнять детали, но объяснил, что успех под Добропольем — это результат совместной работы командиров, каждый из которых внес свой опыт.

"Этот командный центр был построен на базе "Азов". Однако разные командиры привнесли свои уникальные знания. Нельзя сказать, что именно этот принес нам главный успех. Это общий успех", — пояснил он.

Наступление РФ — ситуация под Добропольем 11 августа 2025 года Фото: DeepState Наступление РФ — ситуация под Добропольем 9 октября 2025 года Фото: DeepState

Наступление РФ — как россияне действовали под Добропольем

Дмитрик описал тактику врага во время прорыва на Добропольском направлении. Выяснилось, что для наступательных действий россияне используют дождливую погоду, когда в небо не могут подняться дроны с обеих сторон. Перед атакой вперед едут мотоциклы, главная задача которых — разминировать дорогу. Прорыв сопровождается ударами артиллерии. После разминирования вперед идут колонны из 5-6 машин: первая — танк, остальные — другая бронетехника. Если танкам удается прорваться на каком-то участке, за ними едет легкая бронетехника, а также багги и мотоциклы. Подобную тактику бойцы ВСУ называют "мясорубкой".

"Враг использует танки и бронетехнику, чтобы пробить брешь в украинских линиях обороны. Враг пытался выполнять штурмовые миссии во время непогоды, например, дождя, а самолеты использовать во время дождя нельзя. Почему враг выбрал именно такую технику? Чтобы наши украинские беспилотники не атаковали их из-за дождя", — сказал начштаба "Азова".

Какова тактика сил обороны для остановки прорыва ВС РФ

Военный объяснил, как удалось остановить прорыв РФ под Добропольем. Выяснилось, что украинцы действовали небольшими группами для контратаки врага с разных флангов. О том, сколько людей в группах и какое оружие использовали, командир не рассказал, поскольку операция еще продолжается. Также он отметил, что бои идут, пока не опали листья на деревьях. Когда листья опадут, россияне придумают новую тактику, потому что "учатся", сказал Дмитрик.

"Извините, эта операция еще не завершена, поэтому мы не можем ее комментировать, но есть некоторые участки на линии фронта, где враг полностью сдался. Но это немного, это где-то несколько десятков человек", — подчеркнул боец "Азова".

Отметим, Фокус писал о наступлении РФ на Доброполье и о боях на Покровском направлении. 9 октября о событиях на данном отрезке фронта высказался президент Украины Владимир Зеленский, который подтвердил, что действия бойцов Сил обороны сорвали попытку россиян полностью оккупировать Донбасс.

