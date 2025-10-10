"Ситуация сложная": DeepState сообщил о высадке десанта РФ возле Доброполья (карта)

Россияне продолжают штурмовать село Владимировка Покровского района Донецкой области. По данным DeepState, оккупанты смогли высадить в населенном пункте крупный десант с бронетехникой.

О боях под Добропольем проект DeepState рассказал 10 октября в своем Telegram-канале. По информации аналитиков, оккупанты осуществляли механизированные атаки на Владимировку накануне.

В DeepState сообщили, что по уточненным данным около 12:00 9 октября село штурмовали по меньшей мере семь боевых бронированных машин, а около 15:00 атака повторилась. После 17:00 россияне направили на село два танка. Всего к штурмам было привлечено не менее 16 единиц тяжелой техники и шесть мотоциклов.

"Дополнительной проблемой является высадка десанта. К*цап в село завел от 50 до 75 человек пехоты. Ситуация остается сложной", — рассказали аналитики и добавили, что оккупанты для продвижения будут пытаться пользоваться ухудшением погодных условий.

Ситуация вокруг села Владимировка на Добропольском направлении 9 октября по данным DeepState Фото: скриншот

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины по состоянию на 8:00 10 октября сообщал, что украинские военные за минувшие сутки остановили 72 атаки россиян возле Владимировки и еще 16 населенных пунктов на Покровском направлении.

Напомним, начальник штаба 1-го корпуса Национальной гвардии, подполковник Арсен "Лемко" Дмитрик в опубликованном 9 октября интервью рассказал, как РФ рвалась на Доброполье. По его словам, оккупанты в августе 2025 года бросили на это направление 100 тысяч солдат, но украинская армия знала об их планах и подготовилась к контратаке.

Президент Украины Владимир Зеленский 8 октября заявил, что украинская армия сорвала планы РФ по захвату Донбасса до осени контрнаступательной операцией на Добропольском направлении.