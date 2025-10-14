"Не обошлось без ошибок": офицер ВСУ рассказал о наступательных действиях россиян на Добропольском направлении

Российские оккупанты в последние дни пытаются штурмовать украинские позиции с правого фланга Добропольского выступа, что подтверждает интерес ВС РФ к этому направлению.

В частности, 13 октября состоялись попытки наступательных действий на Добропольском направлении в сторону Мирнограда, сообщил старший лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

"Последние несколько дней противник много внимания уделяет именно правому флангу Добропольского выступа, штурмуя небольшими механизированными группами", — написал "Алекс".

Он пояснил, что до этого была отмечена немалая активность на левом фланге, в частности в районе Владимировки и Шахово. Там враг привлек 40 единиц бронетехники. т

"Тогда не обошлось без ошибок как с нашей стороны, так и со стороны противника, к счастью, враг не имел успеха", — отметил офицер ВСУ.

По его словам, такая тенденция еще раз подтверждает интерес противника к Добропольскому направлению и желание развивать свой успех после не до конца подавленного прорыва.

"Однако у них сейчас вполне вероятна переброска ресурсов на другие направления или увеличение активной операционной зоны от Покровска до Константиновки", — подчеркнул "Алекс".

Напомним, 10 октября DeepState сообщил о высадке десанта РФ возле Доброполья.

6 октября "Алекс" рассказал, что россияне научились перепрошивать и воевать украинскими дронами.