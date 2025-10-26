Украинские войска продолжают контрнаступательные действия на Добропольском направлении (Донецкая область). Подразделения 82 отдельной десантно-штурмовой бригады освободили населенный пункт и отбросили российские силы.

Как сообщает 82 отдельная десантно-штурмовая Буковинская бригада, военнослужащие 3-го батальона освободили населенный пункт Сухецкое в Донецкой области. На опубликованном видео украинские десантники устанавливают Государственный Флаг Украины и флаг бригады на одном из домов в центре села.

Флаг над Сухецким

В результате проведенных штурмовых действий украинские подразделения уничтожили 44 военнослужащих российской армии, еще 8 — ранены, а 9 — взяты в плен.

Кроме этого, по данным УНИАН, которое ссылается на Deep State, Вооруженные силы Украины освободили еще два населенных пункта на Добропольском выступе — Кучеров Яр и Затишок. Также украинские войска отбросили противника в районах Миканоровки, Нового Шахового и Федоровки.

На обнародованных картах Deep State видно продвижение линии фронта на юго-востоке Донецкой области, что свидетельствует о постепенном расширении контролируемой территории ВСУ.

Глубокое государство Фото: DeepState

Как сообщал Фокус, офицер ВСУ рассказал о наступательных действиях россиян на Добропольском направлении.

Фокус также писал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Добропольская контрнаступательная операция Вооруженных сил Украины сорвала российскую летнюю наступательную кампанию и влияет на защиту Покровска.