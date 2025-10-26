"Это полная ложь": Зеленский опроверг окружение ВСУ возле Купянска и Покровска

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию о якобы окружении до 5 тысяч украинских военных в районах Купянска и Покровска. Он назвал эти сообщения полной дезинформацией, распространяемой Кремлем с целью вызвать панику и создать иллюзию победы России, в частности среди американской аудитории.

Как рассказал Зеленский 26 октября в телефонном разговоре с телеведущей Аллой Мазур эксклюзивно для ТСН, подобные сообщения не соответствуют действительности.

"Это полная ложь. И не первая", — подчеркнул президент.

По его словам, украинские войска полностью контролируют ситуацию на фронте. Он отметил, что имеет самую свежую информацию от Генштаба и генерала Александра Сырского. Активность врага вблизи Купянска и Покровска на этой неделе была в полтора-два раза ниже, чем в предыдущие периоды.

Президент отметил, что сообщения об окружении украинских войск — это классический пример дезинформационных маневров Кремля, цель которых — заставить внутреннюю и внешнюю аудиторию сомневаться в способности Украины контролировать ситуацию. Он подчеркнул, что подобные фейки не влияют на украинских воинов и командование, которые выполняют задачи на фронте эффективно.

Трамп согласился с украинским планом: объяснение Зеленского

Кроме ситуации на фронте, Зеленский прокомментировал позицию президента США Дональда Трампа по Украине. По словам президента, Трамп согласился с аргументами Киева, что Донбасс не будет отдан, и теперь американская администрация будет фокусироваться на давлении на Путина, а не на Киев.

"Трамп действительно согласился, что украинский компромисс — это остановка огня по линии фронта", — ответил Зеленский.

Телеведущая Алла Мазур сообщила, что Трамп подтвердил: он не планирует встречи с Путиным, пока не появится реальная перспектива мирного соглашения между Россией и Украиной. Зеленский отметил, что компромисс, о котором говорят в США, означает остановку огня по линии фронта, а деструктивные заявления из Москвы, удары по гражданским объектам, в частности по детскому саду, и невыполнение Путиным собственных угроз по захвату Донбасса стали, по его мнению, триггером для санкционного давления Америки, который теперь дополняют санкции ЕС.

Зеленский рассказал о ракетах "Фламинго" и новых самолетах для Украины

Президент также рассказал о ситуации с отечественным вооружением, в частности с производством ракет "Фламинго", которое замедлилось из-за технологических проблем и задержек с финансированием от партнеров. Зеленский заверил, что эти вопросы уже решаются, и государственный заказ будет выполнен до конца года. Украина нашла собственные ресурсы для финансирования производства и получит определенное количество ракет, точное количество которых не разглашается. Он отметил, что уже примененные ракеты показали высокую эффективность и сработали должным образом.

Кроме того, Зеленский коснулся перспектив приобретения шведских самолетов Gripen для модернизации авиапарка Украины. Он отметил, что эта платформа ранее была недоступной для украинских пилотов, и уже готовятся проплаты и отправка пилотов на обучение в начале 2026 года. Президент подчеркнул, что на Gripen можно подвесить большинство имеющегося оружия, а планы по новым F-16 и Rafale также обсуждаются. По его словам, новые самолеты позволят значительно повысить оперативные возможности украинской авиации и быстрее подготовить пилотов к современным боевым условиям.

Напомним, что ВСУ освободили три села в Донецкой области, среди них: Сухецкое, Кучеров Яр и Затишок.

