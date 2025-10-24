Тактика "шахмат" на Покровском направлении: как оккупанты жертвуют людьми ради нескольких метров продвижения

Россияне продвинулись на несколько километров на Запорожском и Покровском направлениях, приблизившись к ключевым трассам и населенным пунктам. Но в то же время ВСУ возвращают инициативу локальными контратаками. Украинские военные называют действия противника "шахматной партией" — с разменом людей на несколько метров продвижения. Фокус разобрался, что стоит за "шахматной" тактикой РФ.

24 октября 2025 года российские войска продвинулись на Запорожском направлении на 1,7-2 км, приблизившись к Степногорску и пересекая трассу Е105, ведущую в Запорожье (23 км). На Покровском направлении враг также сместил линию фронта на 1-2 км. В то же время ВСУ достигли успехов, освободив часть Кучерова Яра и отбив атаки возле Доброполья.

Об этом свидетельствуют обновленные данные DeepState, которые отражают изменения на фронте длиной 200 км (сейчас линия фронта составляет примерно 1200 км).

"Шахматная" тактика россиян: что о ней известно

По словам начальника службы информации и коммуникации 14-й бригады оперативного назначения "Червона калина" 1-го корпуса НГУ "Азов", Максима Бакулина, российские оккупационные войска применяют тактику, которую условно можно сравнить с шахматной игрой: для продвижения вперед они жертвуют значительное количество личного состава и техники.

По словам Бакулина, на Покровском и нескольких других направлениях противник активно использует бронетехнику — БМП, МТ-ЛБ, БТР, пытаясь отвлечь внимание украинских сил и распылить их ресурсы, в частности дроны.

"Они отвлекают внимание, разрежают именно наши позиции дронов для того, чтобы количество дронов летело в ту сторону. Кто следит за нашими социальными сетями, мы выкладывали видео уничтожения именно БМП врага. И если внимательно посмотреть, то там около семи дронов его уничтожали в разные места для того, чтобы его просто обездвижить и сжечь", — отмечает военный.

Начальник службы информации и коммуникации подчеркивает, что артиллерия ВСУ играет ключевую роль, действуя профессионально и часто выполняя основную работу по поражению врага. Она или дополняет дроны, или берет на себя главную нагрузку. Однако изменение погодных условий, в частности туманы, затрудняет работу дронов для обеих сторон. В таких условиях враг пытается использовать "удобные часы" и маршруты, чтобы накапливать силы и продвигаться. Это делает слух и наблюдение пехоты критически важными.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, утверждает, что ему неизвестно название тактики, которую сейчас проводят россияне, в частности в боях под Покровском и которую некоторые называют "шахматной".

Как отметил обозреватель, российские силы постоянно проводят штурмовые наступательные действия, но с весны 2024 года все чаще применяют тактику малых групп — от 2 до 4 человек. Это отличается от предыдущих подходов, когда атаки сопровождались техникой, такой как бронетранспортеры, с десантом в 10-15 человек. В таких случаях один FPV-дрон мог уничтожить не только машину, но и значительное количество личного состава: несколько погибших, раненых или контуженных.

"Штурмы происходят с минимальным количеством пехоты, что заставляет украинские силы тратить больше ресурсов на "охоту" за небольшими группами. Один FPV-дрон часто поражает лишь одну или две цели, тогда как для нейтрализации группы из 15 человек может понадобиться 10-15 дронов. Это приводит к "разрежению" украинских позиций и истощению дроновой компоненты, чем пользуются оккупанты", — отмечает Коваленко.

"Шахматная" тактика россиян: как "выиграть эту партию"

Эксперт добавляет, что такая эволюция тактики была предсказуемой: еще в 2024 году предупреждали о массовом использовании россиянами пехоты. Поэтому украинской обороне следует переходить от классических схем противодействия механизированным колоннам, как в 2022-2024 годах, к гиперусиленной противопехотной обороне.

В частности Коваленко советует на линии соприкосновения массовое развертывание противопехотных заграждений, прежде всего колючей проволоки типа "Егоза", которой должны быть перетянуты поля, лесополосы и другие участки.

Кроме того, по мнению обозревателя, стоит оптимизировать FPV-дроны. Вместо унитарных ударов использовать боеголовки с объемно-детонирующим эффектом или осколочными элементами. Детонация на высоте 5 метров создает облако обломков, которое поражает всю группу сразу — 5-7 человек, выводя их из боевого состояния из-за ранений или контузии, даже если не все погибают.

Коваленко подчеркивает, что там, где такие меры внедряются, россияне имеют меньше успехов в продвижении. Зато отсутствие заграждений облегчает оккупантам проникновение вглубь украинской территории. В общем, эта ситуация требует комплексного подхода: сочетание дронов с традиционными противопехотными средствами для эффективного сдерживания пехотных штурмов.

