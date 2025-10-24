ВС РФ продвинулись на 2 км ближе к Запорожью: какие изменения обнаружил DeepState (карта)

Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наступление на Запорожье и приблизились к областному центру еще почти на два километра, показала карта линии фронта. Кроме того, россияне продвинулись под Покровском, но Вооруженные силы Украины имеют успехи возле Кучерова Яра и Доброполья.

Под Запорожьем изменилась ситуация рядом с городом Степногорск, сообщили аналитики проекта DeepState. Есть изменения на отрезке фронта на 200 км восточнее: украинцы освободили часть Кучерова Яра, а россияне сместили линию боев на 1–2 км рядом с Покровском и Добропольем.

Утром 24 октября проект DeepState обновил данные о линии фронта и показал изменения, которые произошли на двух направлениях.

Запорожское направление. Согласно данным аналитиков, ВС РФ продвинулись рядом с городом Степногорском. Карта показывает, что враг сумел прорваться на расстояние 1,7–2 км и приблизился к южным окраинам. Также видим, что россияне пересекли дорогу Е105 (М18), которая направляется в сторону Запорожья (до областного центра — около 23 км по автотрассе).

Відео дня

Наступление РФ — продвижение россиян под Степногорском 24 октября Фото: DeepState

Покровское направление. На карте аналитиков также есть изменения ситуации под Покровском. В частности, DeepState показал изменения в Кучеровом Яру: бойцы ВСУ освободили большую часть села от российских оккупантов, но все еще есть небольшой красный участок на юге. В то же время ВС РФ продвинулись в двух точках — рядом с Гродовкой (около 1,7 км) и Владимировкой (около 800 м).

Наступление РФ — ВСУ освободили часть Капустиного Яра 24 октября Наступление РФ — продвижение россиян рядом с Владимировкой-Доброполье 24 октября Наступление РФ — продвижение россиян рядом с Покровском-Гродовкой 24 октября

Наступление РФ — детали по состоянию на 24 октября

О ситуации по Покровску по состоянию на 23–24 октября рассказал боец ВСУ с полным "Мучной" в Telegram-канале. Военный пояснил, что Силы обороны еще удерживаются на улицах севернее центра Покровска, но россияне появляются в районе "Динас" (на севере). По его мнению, подразделения ВСУ на этом участке следовало бы "уже забрать". Кроме того, почти потерян район Собачевки (юго-восток от центра и железной дороги), но держится промзона "Цитадель".

"К северу от железной дороги русаки пытаются развить успех и уже заходят в район Динас, который является второй линией города. Враг действует быстро, режет наши маршруты передвижения и постепенно зажимает", — написал "Мучной".

Наступление РФ — ситуация в Покровске по состоянию на 24 октября Фото: Muchnoy Jugend / Telegram

Генштаб ВСУ утром 24 октября сообщил о количестве штурмов ВС РФ, которые отбили за прошедшие сутки. Среди прочего, под Покровском насчитали уже не 50–70 российских атак, а 39. Кроме того, на Ореховском направлении, к которому относят Степногорск, состоялось три атаки.

Отметим, 21 октября Фокус писал о наступлении РФ в районе Малой Токмачки Запорожской области. Россияне бросили вперед 26 бронемашин различных типов — танки, БМП, БТР, машины разминирования, а также легкую пехоту на мотоциклах. Украинские военные применили FPV-дроны, сбросы с дронов, артиллерию и HIMARS, и обезвредили большинство вражеской техники, говорится в публикации 118 бригады ВСУ.

Напоминаем, 24 октября волонтерка и основательница проекта Victory Drones Мария Берлинская предупредила об усилении наступления РФ и угрозе прорыва к двум крупным украинским городам.