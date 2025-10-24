"Фронт трещит по швам": россияне могут прорваться в Запорожье и Днепр, — Берлинская

Волонтер Мария Берлинская заявила, что ситуация на передовой остается чрезвычайно сложной — российские войска продвигаются быстро, используя численное преимущество и прореженные украинские позиции. Она предупредила, что в случае ослабления поддержки армии под угрозой могут оказаться крупные города, в частности Запорожье, Днепр, Сумы и Харьков.

По словам волонтера Марии Берлинской, сейчас линия фронта постепенно смещается, и российские подразделения продвигаются вглубь украинских территорий, иногда на десятки километров. Она подчеркнула, что это происходит из-за недостатка личного состава на отдельных участках фронта — иногда на километр обороны приходится всего несколько бойцов, которым приходится контролировать слишком большие расстояния.

При этом, как отметила Берлинская, противник часто заходит в тыл небольшими группами, которые закрепляются там, накапливаются и впоследствии атакуют. По ее мнению, это создает дополнительную опасность для украинских подразделений, которые вынуждены удерживать фронт в сложных условиях и с ограниченными ресурсами.

Кроме того, волонтер обратила внимание на роль беспилотников в современной войне, отметив, что зона поражения дронов сейчас достигает 30-35 километров. В то же время, по ее словам, в публичном пространстве не хватает информации о реальном положении дел на передовой. Она посоветовала следить за обновлениями на карте Deep State, где четко видно, как быстро меняется ситуация за последние месяцы.

В то же время Берлинская подчеркнула, что ресурсы противника значительно превышают украинские. По ее словам, на каждый доллар, который Украина вкладывает в производство беспилотников, Россия тратит в десятки раз больше — от 50 до 70. Так же, по ее оценке, на одного украинского пехотинца приходится минимум пять-семь солдат противника, что создает значительное преимущество в количестве и дает возможность российской армии двигаться вперед даже несмотря на большие потери.

Вместе с тем, волонтер подчеркнула, что украинские защитники держат оборону благодаря сверхчеловеческим усилиям и стойкости, однако силы сторон остаются неравными. Она обратила внимание на критическую нехватку личного состава и призвала граждан не прекращать помощь армии.

"Людей не хватает катастрофически. Россияне медленно, грузно, с пробуксовками, с огромными потерями, но ежедневно идут вперед", — говорится в заметке.

По мнению Берлинской, без постоянной поддержки существует риск потерять стратегически важные города — Покровск, Павлоград, Вольнянск, а также крупные областные центры, среди которых Запорожье, Днепр, Сумы и Харьков. Она подчеркнула, что даже кратковременное равнодушие может иметь серьезные последствия.

В конце своего обращения волонтер призвала украинцев задуматься, что каждый сделал за почти четыре года полномасштабной войны, чтобы сохранить собственный дом и свободу. Она подчеркнула, что сейчас настал момент действовать решительнее, и добавила: "Если вы ждали знака — то это он.".

Также Фокус писал, что на Покровском направлении российские войска формируют женские штурмовые подразделения. По данным партизан, в случае неудачных атак этим женщинам приказывают переодеваться в гражданскую одежду и действовать как разведчицы, маскируясь под местных жителей.

Более того, ранее отмечалось, что на Лиманском направлении оккупанты пытаются создать впечатление численного преимущества, устанавливая флаги и активно применяя беспилотники. Несмотря на интенсивные штурмы на разных участках фронта, российские войска не имеют существенных результатов, тогда как украинские силы продолжают удерживать позиции и достигать локальных успехов.