На Лиманском направлении российские войска пытаются создать иллюзию численного превосходства над украинскими силами, поднимая флаги и используя беспилотники. Несмотря на активные атаки на разных фронтах, продвижение оккупантов ограничено, тогда как ВСУ продолжают достигать локальных успехов.

По данным Института изучения войны (ISW), 21-22 октября российские войска пытались наступать вокруг Лимана. Враг вел бои на разных направлениях: на северо-запад от города вблизи Дробышева и соседних сел, а также на север возле Ставок. Другие столкновения происходили на северо-восток рядом с Мирным и Колодязями и на юго-восток вблизи Ямполя. При этом российские милблогеры сообщали, что украинские войска провели контратаку между Дробышево и Ставками.

Представитель украинской бригады, действующей на Лиманском направлении, сообщил, что российские солдаты избегают прямых столкновений и прячутся в подвалах и блиндажах, ожидая подкрепления. Командование РФ приказывает поднимать флаги для пропаганды и создания иллюзии численного превосходства.

Карта боевых действий на Лиманском направлении Фото: ISW

Также на этом направлении привлечены неизвестные элитные подразделения беспилотников, вероятно из Центра передовых беспилотных технологий "Рубикон", для блокирования украинских наземных коммуникаций. Украинские операторы РЭБ в сентябре обезвредили около 1200 российских FPV-дронов, что превышает показатель августа (~1000 дронов).

Какова ситуация на других направлениях фронта

На других направлениях 21-22 октября враг также осуществлял атаки на севере Сумской и Харьковской областей, в районах Великого Бурлука, Купянска и Боровской громады, но существенного продвижения не было. Наступательные действия продолжались на Северском направлении, в районе Константиновка-Дружковка, Новопавловском, Гуляйпольском и на западе Запорожской области, а также на Великомихайловском и Херсонском направлениях, но результаты остаются минимальными.

Украинские войска продолжают успешные операции. В тактическом районе Доброполье ВСУ освободили Кучеров Яр к северо-востоку от города и захватили более 50 российских военнопленных. Геолокационные кадры подтверждают атаки ВСУ на Лиманском направлении, в частности уничтожение российского бронетранспортера БТР-82А к северу от Ставок. В районе Покровска российские войска продвинулись только на юго-восток Мирнограда во время механизированного штурма.

Ранее Фокус писал, что, несмотря на ежедневные боевые действия в Украине, вероятно, Россия уже начала готовиться к следующему крупному конфликту. По мнению генерала Бундесвера Александра Зольфранка, европейские страны должны усилить поддержку Украины, поскольку от результата борьбы в Киеве зависит стабильность и сохранение демократических ценностей в регионе.

Также сообщалось, что российские оккупанты целенаправленно открывали огонь по мирным жителям, которые пытались выйти из Покровска.