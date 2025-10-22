Россия, несмотря на ежедневные боевые действия в Украине, вероятно, уже начала готовиться к следующему крупному конфликту. По мнению генерала Бундесвера Александра Зольфранка, европейские страны должны усилить поддержку Украины, поскольку от результата борьбы в Киеве зависит стабильность и сохранение демократических ценностей в регионе.

Как он сообщил в интервью The New York Times, Москва активно реорганизует сухопутные войска, проводит учения и готовится к возможным новым боевым действиям. Он отметил, что без решительного давления на Россию агрессия не прекратится, и Европа должна предоставить Украине все необходимые ресурсы для сдерживания угрозы. Кроме этого, генерал подчеркнул, что события в Украине определяют безопасность и стабильность континента, а также сохранение свободы и демократических институтов.

"Единственная причина, по которой Путин может остановиться, — это если его остановят", — отметил генерал-лейтенант Александр Зольфранк, подчеркнув, что для этого нужно давление.

По его словам, успех России угрожает достижениям после Второй мировой войны, в частности верховенству права и демократическим системам в Центральной и Восточной Европе. Он считает, что поддержка Украины должна включать финансовые, технические и военные ресурсы для ослабления российского давления и обеспечения стабильности в регионе.

"Мы должны поддерживать Украину всем необходимым", — сказал он, — "всем необходимым для уменьшения российского давления".

Как отмечает издание, на фронте ситуация остается почти статичной. Ни одна из сторон не приобретает существенных территорий, а летнее наступление России не дало значительных результатов. Обе стороны активно наносят удары по гражданской инфраструктуре противника с помощью ракет дальнего действия и беспилотников, пытаясь истощить друг друга. Военные аналитики отмечают, что прорывов на фронте в ближайшие месяцы ожидать не стоит из-за ограниченных оперативных возможностей российских сил и нехватки человеческих ресурсов у Украины.

В то же время европейские страны одновременно ищут финансовые пути поддержки Киева. Как сообщают официальные источники, рассматривается использование замороженных российских активов в ЕС для предоставления беспроцентного кредита на оборону и развитие украинской оружейной промышленности. Однако инициатива пока ограничивается юридическими и финансовыми опасениями некоторых государств и Европейского центрального банка.

Зато Германия планирует создать самую большую обычную армию в Европе, увеличив численность вооруженных сил до 260 тысяч военных и дополнительно 200 тысяч резервистов. Генерал Зольфранк подчеркивает, что одновременно нужно сократить бюрократию, улучшить интеграцию технологий в военную промышленность и привлечь новое поколение солдат для сдерживания потенциальной российской агрессии.

"Сократить легко, мы имеем большой опыт в сокращении", — сказал он с гримасой: "Достичь того, что нужно, — это огромная задача".

Эксперты отмечают, что мир не существует сам по себе, а требует постоянной активной работы, слаженной подготовки армий и готовности реагировать на любые угрозы. По их словам, опасность со стороны России остается реальной и непосредственной, поэтому отстаивание стабильности и безопасности является ключевой задачей Европы.

Напомним, что эксперт по международной экономике Эмброуз Эванс-Притчард считает, что время Путина подходит к концу, поэтому он может обострить действия, и Европе грозит опасность. Если Кремль не победит в Украине, он попытается достичь успеха в других направлениях.

Также сообщалось, что Путин надеется выиграть не войной, а через влияние на Дональда Трампа, чтобы получить уступки от США. Украина же, несмотря на давление, продолжает бороться и укрепляет свои позиции в мире.