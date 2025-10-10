Путин проигрывает войну в Украине: Европе следует готовиться к вторжению, — Telegraph

Эмброуз Эванс-Притчард, эксперт по международной экономике, считает, что время российского президента почти истекло, а значит, он ускорится в эскалации и Европа столкнется с неминуемой опасностью. Потому что не сумев победить в Украине, Кремль попытается достичь успеха на других фронтах.

Эванс-Притчард, который является экспертом в международном бизнесе и автором книги о Билле Клинтоне, считает, что цены на нефть прямо угрожают Кремлю и Владимир Путин оказался в ситуации, когда имея некоторый успех на поле боя, проигрывает войну экономическую. И потому грозит всему миру. Свои размышления по этому поводу Эмброуз Эванс-Притчард изложил в колонке для Telegraph.

Наступление российской армии летом 2025 года не принесло практически никаких результатов. ВС РФ теряли в среднем по 800 человек в день, однако россиянам не удалось прорвать украинский пояс обороны и переломить ход войны.

Тем временем российский тыловой фронт трещит по швам — так же, как немецкий тыловой фронт трещал по швам от военного истощения после того, как кайзер бросил все силы на свое провалившееся весеннее наступление в 1918 году, считает Эванс-Притчард.

Война в Украине привела к топливному кризису в России

Удары украинских беспилотников наносят такой ущерб российской нефтяной инфраструктуре и нефтеперерабатывающим заводам, что России приходится импортировать топливо из Китая, Кореи и Беларуси.

Атаки на российские НПЗ стали обычным делом

Московское агентство "Нефтегаз" сообщает, что 38% основных нефтеперерабатывающих мощностей страны выведены из строя, хотя у России пока еще есть способы заткнуть дыры.

Последняя атака на этой неделе пришлась на Антипинский нефтеперерабатывающий завод в Западной Сибири, находящийся на расстоянии 2000 километров от российской территории. Это был самый глубокий удар за всю войну.

"У них есть огромные территории, которые они не могут защитить системами ПВО. Россия не может сделать ничего существенного для защиты этих активов. Эти удары многих поразили, потому что они не думали, что Украина сможет бить так далеко", — сказал Андрей Загороднюк, бывший министр обороны Украины в интервью Королевскому институту вооруженных сил на этой неделе.

Загороднюк заявил, что старые методы ведения войны фактически умерли. Большая часть огромной военной техники России бесполезна. Война превратилась в гонку высоких технологий, и Украина на шаг впереди.

Двадцать регионов России столкнулись с нормированием топлива. АЗС ограничивают продажу 30 литрами во многих частях страны. Многие вообще прекратили продажу 95-го бензина.

В РФ массово вводят ограничения на продажу бензина Фото: РИА Новости

Кризис нефтеперерабатывающих заводов приводит к накоплению запасов сырой нефти, которые невозможно хранить.

Центр исследований энергетики и чистого воздуха сообщает, что общие экспортные доходы от российской нефти, газа и угля снижаются уже три года, достигнув нового минимума в 546 млн евро в сутки в августе. Этого недостаточно, чтобы поддерживать российскую военную машину, поглощающую десятую часть национального дохода тем или иным способом. Ликвидная составляющая резервного фонда упала ниже 2% ВВП.

Кремль отчаянно ищет, чтоб еще обложить налогами. В Думе даже предлагали ввести "налог на тунедядство".

Владимир Путин замаскировал истинный дефицит, заставляя банки кредитовать военно-промышленный комплекс, но это лишь усугубляет банковский кризис. Экономическое истощение теперь сталкивается со второй более серьезной угрозой для России: перспективой длительного обвала цен на нефть, поскольку Саудовская Аравия и страны Персидского залива заявляют о наводнении мирового рынка.

В РФ наблюдается топливный кризис Фото: Соцсети

Goldman Sachs прогнозирует, что цена на нефть марки Brent может упасть до 40 долларов, если мировая экономика замедлится, а страны Персидского залива будут стремиться к максимальной доле рынка. В реальном выражении это сопоставимо со спадом на нефтяном рынке, который разрушил Советский Союз.

Путин может напасть на Европу – что известно

Но Путин может поступить необдуманно, если дела станут настолько плохи.

"Он всегда повышает ставки, когда дела идут не так. Чтобы не проиграть, он может попытаться пойти дальше Украины. Мои коллеги в Восточной Европе считают, что вероятность эскалации войны в Европе сейчас крайне высока, и они очень обеспокоены", — сказал Загороднюк, ныне глава Центра оборонных стратегий в Киеве.

Сувалкский коридор - одно из мест, куда может ударить Путин Фото: militarytimes.com

Коллективному Западу эта идея может показаться самоубийственной, но Путин может получить больше тактической выгоды от более уязвимых целей в Молдавии или даже по ту сторону линии НАТО.

Военная экономика РФ производит оружие на полную мощность, в то время как Германия и европейские страны НАТО только начинают сокращать разрыв.

"Окно возможностей никогда больше не будет таким широким. Хорошо выбранный конфликт может обнажить глубокие расколы внутри НАТО. Уязвимые места хорошо известны", - уверен Эванс-Притчард.

Это страны Балтии, бывшие республики СССР, или же Путин может спровоцировать беспорядки в Сувалкском коридоре, проходящем через Литву от Беларуси до российского балтийского анклава Калининград.

Границы стран НАТО, например, Польши, могут оказаться под ударом Фото: Иллюстративное фото

Путин может обострить ситуацию в любом месте, чтобы сбить Запад с толку.

А тем временем в истории с Путиным есть еще один геополитический поворот. Поговаривают, что Путин достиг рабочего соглашения с Си Цзиньпином: Россия изматывает НАТО нарушениями воздушного пространства и кибератаками, стремясь посеять раздор и напугать сторонников политики "умиротворения", в то время как Китай предотвращает крах российской экономики и обязуется придерживаться выбранного курса.

Аналитики американской разведки подозревают, что Китай, возможно, готовится к столкновению с США и НАТО из-за Тайваня. И если в случае нападения КНР на Тайвань, Запад проявит слабость, отвлеченный деятельностью путинских шпионов – то нынешние опасные времена станут еще опасней.

Напомним, Украина усилила удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, и новые атаки уже наносят ощутимый удар по экономике страны-агрессора. По данным экспертов, почти 40% мощностей российских НПЗ сейчас простаивают, и основная причина — атаки украинских дронов, которые вызывают до 70% остановок.

Также Фокус выяснил, как Россия создает иллюзию "приближения войны" — чтобы посеять страх, расколоть союзников и подготовить почву для возможного удара по Европе уже в 2026 году.