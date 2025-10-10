Путін програє війну в Україні: Європі слід готуватися до вторгнення, — Telegraph

Емброуз Еванс-Прітчард, експерт з міжнародної економіки, вважає, що час російського президента майже минув, а отже, він прискориться в ескалації і Європа зіткнеться з неминучою небезпекою. Бо не зумівши перемогти в Україні, Кремль спробує досягти успіху на інших фронтах.

Еванс-Прітчард, який є експертом у міжнародному бізнесі та автором книжки про Білла Клінтона, вважає, що ціни на нафту прямо загрожують Кремлю, і що Володимир Путін опинився в ситуації, коли, маючи певний успіх на полі бою, програє війну економічну. І тому загрожує всьому світу. Свої роздуми з цього приводу Емброуз Еванс-Прітчард виклав у колонці для Telegraph.

Наступ російської армії влітку 2025 року не приніс практично ніяких результатів. ЗС РФ втрачали в середньому по 800 осіб на день, проте росіянам не вдалося прорвати український пояс оборони і переломити хід війни.

Тим часом російський тиловий фронт тріщить по швах — так само, як німецький тиловий фронт тріщав по швах від воєнного виснаження після того, як кайзер кинув усі сили на свій провалений весняний наступ 1918 року, вважає Еванс-Прітчард.

Війна в Україні призвела до паливної кризи в Росії

Удари українських безпілотників завдають такої шкоди російській нафтовій інфраструктурі та нафтопереробним заводам, що Росії доводиться імпортувати паливо з Китаю, Кореї та Білорусі.

Атаки на російські НПЗ стали звичайною справою

Московське агентство "Нафтогаз" повідомляє, що 38% основних нафтопереробних потужностей країни виведені з ладу, хоча в Росії поки що є способи заткнути дірки.

Остання атака цього тижня припала на Антипінський нафтопереробний завод у Західному Сибіру, що знаходиться на відстані 2000 кілометрів від російської території. Це був найглибший удар за всю війну.

"У них є величезні території, які вони не можуть захистити системами ППО. Росія не може зробити нічого суттєвого для захисту цих активів. Ці удари багатьох вразили, тому що вони не думали, що Україна зможе бити так далеко", — сказав Андрій Загороднюк, колишній міністр оборони України, в інтерв'ю Королівському інституту збройних сил цього тижня.

Загороднюк заявив, що старі методи ведення війни фактично померли. Велика частина величезної військової техніки Росії марна. Війна перетворилася на перегони високих технологій, і Україна на крок попереду.

Двадцять регіонів Росії зіткнулися з нормуванням палива. АЗС обмежують продаж 30 літрами в багатьох частинах країни. Багато хто взагалі припинив продаж 95-го бензину.

У РФ масово вводять обмеження на продаж бензину Фото: РИА Новости

Криза нафтопереробних заводів призводить до накопичення запасів сирої нафти, які неможливо зберігати.

Центр досліджень енергетики та чистого повітря повідомляє, що загальні експортні доходи від російської нафти, газу та вугілля знижуються вже три роки, сягнувши нового мінімуму в 546 млн євро на добу в серпні. Цього недостатньо, щоб підтримувати російську військову машину, яка поглинає десяту частину національного доходу в той чи інший спосіб. Ліквідна складова резервного фонду впала нижче 2% ВВП.

Кремль відчайдушно шукає, щоб ще обкласти податками. У Думі навіть пропонували ввести "податок на тунедядство".

Володимир Путін замаскував справжній дефіцит, змушуючи банки кредитувати військово-промисловий комплекс, але це лише посилює банківську кризу. Економічне виснаження тепер стикається з другою серйознішою загрозою для Росії: перспективою тривалого обвалу цін на нафту, оскільки Саудівська Аравія і країни Перської затоки заявляють про повінь світового ринку.

У РФ спостерігається паливна криза Фото: Соцсети

Goldman Sachs прогнозує, що ціна на нафту марки Brent може впасти до 40 доларів, якщо світова економіка сповільниться, а країни Перської затоки прагнутимуть максимальної частки ринку. У реальному вираженні це можна порівняти зі спадом на нафтовому ринку, який зруйнував Радянський Союз.

Путін може напасти на Європу — що відомо

Але Путін може вчинити необдумано, якщо справи стануть настільки поганими.

"Він завжди підвищує ставки, коли справи йдуть не так. Щоб не програти, він може спробувати піти далі України. Мої колеги у Східній Європі вважають, що ймовірність ескалації війни в Європі зараз вкрай висока, і вони дуже стурбовані", — сказав Загороднюк, нині голова Центру оборонних стратегій у Києві.

Сувалкський коридор — одне з місць, куди може вдарити Путін Фото: militarytimes.com

Колективному Заходу ця ідея може здатися самовбивчою, але Путін може отримати більше тактичної вигоди від більш вразливих цілей у Молдові або навіть по той бік лінії НАТО.

Військова економіка РФ виробляє зброю на повну потужність, тоді як Німеччина і європейські країни НАТО тільки починають скорочувати розрив.

"Вікно можливостей ніколи більше не буде таким широким. Добре обраний конфлікт може оголити глибокі розколи всередині НАТО. Вразливі місця добре відомі", — упевнений Еванс-Прітчард.

Це країни Балтії, колишні республіки СРСР, або ж Путін може спровокувати заворушення в Сувалкському коридорі, що проходить через Литву від Білорусі до російського балтійського анклаву Калінінград.

Кордони країн НАТО, наприклад, Польщі, можуть опинитися під ударом Фото: Ілюстративне фото

Путін може загострити ситуацію в будь-якому місці, щоб збити Захід з пантелику.

А тим часом в історії з Путіним є ще один геополітичний поворот. Подейкують, що Путін досяг робочої угоди з Сі Цзіньпіном: Росія вимотує НАТО порушеннями повітряного простору і кібератаками, прагнучи посіяти розбрат і налякати прихильників політики "умиротворення", в той час як Китай запобігає краху російської економіки і зобов'язується дотримуватися обраного курсу.

Аналітики американської розвідки підозрюють, що Китай, можливо, готується до зіткнення зі США і НАТО через Тайвань. І якщо в разі нападу КНР на Тайвань Захід проявить слабкість, відвернутий діяльністю путінських шпигунів — то нинішні небезпечні часи стануть ще небезпечнішими.

Нагадаємо, Україна посилила удари по російських нафтопереробних заводах, і нові атаки вже завдають відчутного удару по економіці країни-агресора. За даними експертів, майже 40% потужностей російських НПЗ зараз простоюють, і основна причина — атаки українських дронів, які спричиняють до 70% зупинок.

Також Фокус з'ясував, як Росія створює ілюзію "наближення війни" — щоб посіяти страх, розколоти союзників і підготувати ґрунт для можливого удару по Європі вже 2026 року.