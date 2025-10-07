"Враг у ворот": как Москва разжигает панику в ЕС и готовится к наступлению на НАТО

Москва переходит от гибридных сигналов к открытым угрозам. Кремль раскручивает новую волну дезинформации о "провокациях НАТО", одновременно активизируя разведку, GPS-глушение и дроновые атаки на европейские страны. Фокус выяснил, как Россия создает иллюзию "приближения войны" — чтобы посеять страх, расколоть союзников и подготовить почву для возможного удара по Европе уже в 2026 году.

Россия ускоряет первую фазу информационно-психологической подготовки к потенциальной войне с НАТО. Служба внешней разведки РФ заявила, что Великобритания планирует нападение на корабль ВМС ВСУ или иностранное гражданское судно в европейском порту руками проукраинских россиян, чтобы обвинить Москву и Китай. Это продолжение фальшивых обвинений против Польши, Молдовы, Сербии, направленных на сеяние паники.

Об этом заявил ISW в обзоре от 6 октября 2025 года.

По словам института, Москва проводит скоординированные атаки на НАТО, используя саботаж, электронную войну, глушение GPS, поджоги, дроновые вторжения. С осени 2025 года интенсивность возросла, сигнализируя переход к более высокому уровню конфликта. ISW не фиксирует немедленной угрозы, но отмечает долгосрочные планы России. Они включают реструктуризацию западных военных округов и базы на границе с Финляндией.

По мнению аналитиков ISW, эти действия направлены на усиление страха в Европе, увеличить раскол НАТО и заставить альянс пойти на уступки в войне с Украиной. Россия давит на сокращение помощи Киеву и оборонных усилий. А также пытается оправдать собственную агрессию, обвиняя Запад.

Сам Кремль при этом отрицает причастность к дроновым вторжениям в воздушное пространство НАТО. 6 октября Дмитрий Медведев в Telegram "снял" обвинения с РФ, предположив украинскую провокацию.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал заявления ЕС "необоснованными", призвав "расширить кругозор" вместо того, что бы обвинять Москву. Эти заявления, по мнению ISW, часть кампании Кремля с целью преуменьшить угрозу, сдержать Запад от обороны и подготовить почву для возможного конфликта с НАТО.

Гибридная война с НАТО: на что рассчитывает РФ

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, отмечает, что Россия уже находится в активной фазе гибридной войны. Эта фаза включает интенсивную разведку противников, в частности стран Европы и НАТО. Сейчас европейские государства постоянно подвергаются воздействию российских беспилотных средств для сбора информации. Происходят регулярные провокации в воздушном пространстве, например, инцидент с МиГ-31, который вторгся в эстонское воздушное пространство.

В ближайшее время, по мнению эксперта, можно ожидать эскалации провокаций на суше, а также в морской среде. В контексте текущего конфликта, подобно ситуации в Украине, нельзя быть стопроцентно уверенными в том, перейдет ли все это в полномасштабную войну.

"Россия действительно готовится к войне с Европой. Сейчас она активно собирает разведывательную информацию через провокации в воздушном пространстве европейских стран. Впоследствии это перейдет к сухопутным и морским провокациям, которые станут более интенсивными. Когда эти действия достигнут своего пика, Россия может принять решение о дальнейших шагах. Она уже накапливает необходимые силы и ресурсы для потенциального вторжения. В России продолжается постоянная мобилизация в течение всего года, что свидетельствует о серьезности подготовки", — говорит Фокусу Коваленко.

Игра на эскалацию: хочет ли Россия новой войны?

Военный эксперт Дмитрий Снегирев считает, что за нынешней активностью России стоит не реальная подготовка к масштабной войне, а попытка давления на Запад и Украину. По его словам, Кремль ведет "многовекторную игру", чтобы навязать свой вариант завершения войны — с территориальными уступками со стороны Киева.

"Американский Институт изучения войны (ISW) в новом отчете заявил, что Россия якобы перешла в "первую фазу подготовки" к войне более высокого уровня. При этом сам ISW уточнил, что пока нет доказательств того, что Кремль принял решение о начале этого этапа или определил его сроки. Такая логика противоречива: они одновременно говорят о подготовке к эскалации и тут же это опровергают. Это поверхностный, некомпетентный анализ — ни о чем", — рассказал Фокусу Снегирев.

По мнению эксперта, сейчас Россия имитирует готовность к войне с НАТО, повышая ставки, но при этом подает сигналы о "готовности договариваться".

"Это игра на два фронта. С одной стороны, Кремль демонстрирует военную активность — маневры в международных водах у границ НАТО, нарушения воздушного пространства Польши, Эстонии, Германии, Дании неопознанными беспилотниками, диверсии на предприятиях ВПК в Великобритании. А с другой — Путин говорит о соблюдении договоров по стратегическому ядерному вооружению и якобы о "готовности к миру", — продолжает эксперт.

Эта демонстрация, по словам аналитика, имеет одну цель — заставить Запад принять российские условия завершения войны в Украине. Кремль показывает: если соглашения не будет — "мы готовы к эскалации", если же согласятся — "мы готовы снять ядерную угрозу".

Снегирев также напоминает об эскалации вокруг шведского острова Готланд, который имеет стратегическое значение для судоходства в Балтийском море. Россия не раз намекала на возможность его захвата.

Кроме того, продолжается развертывание военной инфраструктуры у границ Финляндии — строительство новых баз в районе Петрозаводска и формирование бригад на северном направлении.

"Это не подготовка к наступлению, а демонстрация силы. Россия хочет показать, что якобы способна противостоять НАТО, если альянс усилит военно-техническое сотрудничество с Украиной", — считает эксперт.

Война РФ с Европой в 2026-м?

В свою очередь, Александр Коваленко считает, что после завершения гибридного этапа может начаться основной этап открытого вторжения на территорию Европы. Как возможный вариант, это может произойти в 2026 году, в частности во второй половине года, или в начале 2027-го. Эксперт подчеркивает, что такое развитие событий является неотвратимым, поскольку Россия готовится к этому не только сейчас, а уже давно ведет системную подготовку.

Сухопутные операции, о которых упоминает Коваленко, могут начаться с инцидентов на границах, например, с Беларусью или Калининградской областью. Это позволит России оценить готовность европейских армий к быстрой мобилизации. Что касается временных рамок, 2026-2027 годы кажутся правдоподобными из-за цикла мобилизации и накопления ресурсов. К тому времени Россия может завершить реформы армии, интегрируя опыт из Украины. Если война в Украине затянется, это может отсрочить агрессию против Европы, но не отменить ее. Наоборот, победа или ничья в Украине может вдохновить на новые шаги.

По оценке Дмитрия Снегирёва, такая стратегия РФ не нова. Ещё в 2015 году тогдашний командующий силами НАТО в Европе Бен Ходжес предупреждал о возможной реализации "Сувалкского коридора" — именно того сценария давления, который Россия демонстрирует и сегодня.

"Поэтому говорить о какой-то "нулевой фазе" войны — это просто невежество. Россия не готовится к большой войне. Она демонстрирует готовность лишь для внутренней аудитории — чтобы показать, что "ещё чего-то стоит". Но в случае адекватной реакции НАТО Кремль на реальное столкновение не пойдёт", — убеждён эксперт.

