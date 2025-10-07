"Ворог біля воріт": як Москва розпалює паніку в ЄС і готується до наступу на НАТО

Москва переходить від гібридних сигналів до відкритих погроз. Кремль розкручує нову хвилю дезінформації про "провокації НАТО", водночас активізуючи розвідку, GPS-глушіння та дронові атаки на європейські країни. Фокус з'ясував, як Росія створює ілюзію "наближення війни" — щоб посіяти страх, розколоти союзників і підготувати ґрунт для можливого удару по Європі вже у 2026 році.

Росія прискорює першу фазу інформаційно-психологічної підготовки до потенційної війни з НАТО. Служба зовнішньої розвідки РФ заявила, що Велика Британія планує напад на корабель ВМС ЗСУ або іноземне цивільне судно в європейському порту руками проукраїнських росіян, щоб звинуватити Москву та Китай. Це продовження фальшивих звинувачень проти Польщі, Молдови, Сербії, спрямованих на сіяння паніки.

Про це заявив ISW в огляді від 6 жовтня 2025 року.

За словами інституту, Москва проводить скоординовані атаки на НАТО, використовуючи саботаж, електронну війну, глушіння GPS, підпали, дронові вторгнення. З осені 2025 року інтенсивність зросла, сигналізуючи перехід до вищого рівня конфлікту. ISW не фіксує негайної загрози, але відзначає довгострокові плани Росії. Вони включають реструктуризацію західних військових округів та бази на кордоні з Фінляндією.

На думку аналітиків ISW, ці дії спрямовані на посилення страху у Європі, збільшити розкол НАТО та змусити альянс піти на поступки у війні з Україною. Росія тисне на скорочення допомоги Києву та оборонних зусиль. А також намагається виправдати власну агресію, звинувачуючи Захід.

Сам Кремль при цьому заперечує причетність до дронових вторгнень у повітряний простір НАТО. 6 жовтня Дмитро Медведєв у Telegram "зняв" звинувачення з РФ, припустивши українську провокацію.

Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав заяви ЄС "необґрунтованими", закликавши "розширити кругозір" замість того, що б звинувачувати Москву. Ці заяви, на думку ISW, частина кампанії Кремля з метою применшити загрозу, стримати Захід від оборони та підготувати ґрунт для можливого конфлікту з НАТО.

Гібридна війна з НАТО: на що розраховує РФ

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, зазначає, що Росія вже перебуває в активній фазі гібридної війни. Ця фаза включає інтенсивну розвідку супротивників, зокрема країн Європи та НАТО. Наразі європейські держави постійно зазнають впливу російських безпілотних засобів для збору інформації. Відбуваються регулярні провокації в повітряному просторі, наприклад, інцидент з МіГ-31, який вдерся в естонський повітряний простір.

Найближчим часом, на думку експерта, можна очікувати ескалації провокацій на суходолі, а також у морському середовищі. У контексті поточного конфлікту, подібно до ситуації в Україні, не можна бути стовідсотково впевненими в тому, чи перейде все це в повномасштабну війну.

"Росія справді готується до війни з Європою. Зараз вона активно збирає розвідувальну інформацію через провокації в повітряному просторі європейських країн. Згодом це перейде до сухопутних і морських провокацій, які стануть більш інтенсивними. Коли ці дії досягнуть свого піка, Росія може прийняти рішення про подальші кроки. Вона вже накопичує необхідні сили та ресурси для потенційного вторгнення. У Росії триває постійна мобілізація протягом усього року, що свідчить про серйозність підготовки", — каже Фокусу Коваленко.

Гра на ескалацію: РФ не хоче нової війни?

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов, вважає, що за нинішньою активністю Росії стоїть не реальна підготовка до масштабної війни, а спроба тиску на Захід і Україну. Кремль, за його словами, веде "багатовекторну гру", щоб нав'язати власний план завершення війни — з територіальними поступками Києва.

"Американський Інститут вивчення війни у своїй новій доповіді заявив, що Росія нібито перейшла в "першу фазу підготовки" до війни вищого рівня. Водночас сам ISW уточнив, що наразі немає доказів, що Кремль ухвалив рішення про початок цього етапу чи визначив його терміни. Така логіка суперечлива: вони одночасно говорять про підготовку до ескалації й одразу це спростовують. Це поверхневий, некомпетентний аналіз — не про що", — каже Фокусу Снєгирьов.

На думку експерта, Росія зараз імітує готовність до війни з НАТО, підвищуючи ставки, але водночас подає сигнали про "готовність домовлятися".

"Це гра на два фронти. З одного боку, Кремль демонструє військову активність — маневри у міжнародних водах біля кордонів НАТО, порушення повітряного простору Польщі, Естонії, Німеччини, Данії невідомими безпілотниками, диверсії на підприємствах ВПК у Великій Британії. А з іншого — Путін говорить про дотримання договорів щодо стратегічного ядерного озброєння і нібито "готовність до миру", — продовжує експерт.

Ця демонстрація, за словами аналітика, має одну мету — змусити Захід прийняти російські умови завершення війни в Україні. Кремль показує: якщо домовленостей не буде — "ми готові до ескалації", якщо ж погодяться — "ми готові зняти ядерну загрозу".

Снєгирьов також нагадує про ескалацію поблизу шведського острова Готланд, який має стратегічне значення для судноплавства в Балтійському морі. Росія неодноразово натякала на можливість його захоплення.

Крім того, триває розгортання військової інфраструктури біля кордонів Фінляндії — будівництво нових баз у районі Петрозаводська й формування бригад на північному напрямку.

"Це не підготовка до наступу, а демонстрація сили. Росія хоче показати, що нібито здатна протистояти НАТО, якщо альянс розширить військово-технічну співпрацю з Україною", — вважає експерт.

Війна РФ з Європою у 2026-му?

Своєю чергою, Олександр Коваленко вважає, що після завершення гібридного етапу може розпочатися основний етап відкритого вторгнення на територію Європи. Як можливий варіант, це може статися у 2026 році, зокрема в другій половині року, або на початку 2027-го. Експерт підкреслює, що такий розвиток подій є невідворотним, оскільки Росія готується до цього не лише зараз, а вже давно веде системну підготовку.

Сухопутні операції, про які згадує Коваленко, можуть початися з інцидентів на кордонах, наприклад, з Білоруссю чи Калінінградською областю. Це дозволить Росії оцінити готовність європейських армій до швидкої мобілізації. Щодо часових рамок, 2026-2027 роки здаються правдоподібними через цикл мобілізації та накопичення ресурсів. До того часу Росія може завершити реформи армії, інтегруючи досвід з України. Якщо війна в Україні затягнеться, це може відтермінувати агресію проти Європи, але не скасувати її. Навпаки, перемога чи нічия в Україні може надихнути на нові кроки.

За оцінкою Дмитра Снєгирьова, така стратегія РФ не нова. Ще у 2015 році тодішній командувач силами НАТО в Європі Бен Ходжес попереджав про можливість реалізації "Сувалкського коридору" — тобто про той самий сценарій тиску, який Росія демонструє і сьогодні.

"Тому говорити про якусь "нульову фазу" війни — це просто невігластво. Росія не готується до великої війни. Вона демонструє готовність лише для внутрішньої аудиторії — щоб показати, що "вони ще щось варті". Але в разі адекватної реакції НАТО Кремль на реальне зіткнення не піде", — переконаний експерт.

