Активна "фаза 0": Росія прискорює підготовку до війни з НАТО, — ISW

Росія, йморівно, прскорює інформаційну та психологічну фазу своєї кампанії з підготовки до можливої війни з НАТО. В американському Інституті вивчення війни вважають, що Кремль почав зі створення умов, щоб в майбутньому виправдати свою агресію, та сіяння страху в Європі.

Related video

Служба зовнішньої розвідки РФ заявила, що Велика Британія планує напад на корабель ВМС ЗСУ або іноземне цивільне судно в європейському порту руками проукраїнських росіян. У СВР стверджують, що диверсанти переконуватимуть у роботі за наказом Москви. Окрім того, британці нібито забезпечать їх китайським підводним обладнанням, щоб звинуватити Пекін у підтримці агресії проти України. Про це йдеться у звіті ISW за 6 жовтня.

"Заява СВР від 6 жовтня є продовженням подібних заяв СВР про фальшиві операції, спрямовані проти європейських держав, таких як Польща, Молдова та Сербія, і останніми тижнями СВР все частіше робить такі заяви, що свідчить про нову узгоджену модель діяльності", — наголосили у ньому.

Ймовірно, Росія проводить узгоджену підготовку в межах етапу створення фізичних і психологічних умов для військових надзвичайних ситуацій. За останні роки країна-агресорка здійснила різноманітні відкриті та приховані атаки проти членів НАТО, зокрема диверсії, підпали, кібератаки та глушіння зв’язку й GPS.

Зазначається, що восени РФ різко посилила свої атаки, зокрема за допомогою вторгнень її БПЛА у повітряний простір НАТО. За оцінкою аналітиків, це свідчить про вступ у "фазу 0" — перший етап підготовки до переходу на вищий рівень війни, наприклад прямого конфлікту з альянсом. Однак поки залишається незрозумілим, чи вже ухвалив рішення про таку війну Кремль і в які терміни вона може розпочатись.

"Росія реалізує довгострокові плани, які, на думку ISW, можуть бути частиною підготовки до майбутньої війни між НАТО і Росією, такі як реструктуризація військових округів Росії на її західному кордоні та розбудова військових баз на кордоні з Фінляндією. ISW не спостерігає ознак того, що Росія активно готується до негайного конфлікту з НАТО на цей момент", — наголосили аналітики.

На їхню думку, відкриті та приховані атаки, а також заяви про фальшиві прапори потрібні РФ для досягнення цілей не лише у міжнародному полі, але й всередині країни. Москва хоче посіяти страх серед європейців і "розколоти рішучість НАТО", зокрема створивши враження про поширення загрози насильства по всій Європі.

"Росія прагне використати страх в Європі, щоб отримати поступки у своїй війні проти України та можливій майбутній війні між НАТО і Росією. Росія намагається змусити європейців зменшити свою підтримку України, побоюючись, що подальша підтримка посилить відкриті або приховані атаки Росії. Росія також намагається змусити Європу зменшити або припинити свої поточні зусилля з посилення оборони, побоюючись, що ці зусилля спровокують російські атаки", — пояснили в ISW.

Однак усі ці зусилля — лише частина ширшої кампанії РФ, покликаної змусити її опонентів ухвалювати вигідні Кремлю політичні рішення. Окрім того, росіяни хочуть вплинути на погляди власного населення, звинувачуючи у відповідальності за атаки або їх загрозу Захід. Таким чином Москва створює умови, які в майбутньому дозволять їй виправдати свою агресію проти НАТО та мобілізувати громадську підтримку.

Нагадаємо, аналітики DeepState повідомили про просування ЗС РФ у Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях. Зокрема, окупанти захопили село Маліївка.

Президент США Дональд Трамп заявив, що майже ухвалив своє рішення щодо Tomahawk для України. Однак, як він пояснив, спочатку хоче обговорити з Києвом, які ці ракети будуть використовувати.