Активная "фаза 0": Россия ускоряет подготовку к войне с НАТО, — ISW

Россия, очевидно, ускоряет информационную и психологическую фазу своей кампании по подготовке к возможной войне с НАТО. В американском Институте изучения войны считают, что Кремль начал с создания условий, чтобы в будущем оправдать свою агрессию, и сеяния страха в Европе.

Служба внешней разведки РФ заявила, что Великобритания планирует нападение на корабль ВМС ВСУ или иностранное гражданское судно в европейском порту руками проукраинских россиян. В СВР утверждают, что диверсанты будут убеждать в работе по приказу Москвы. Кроме того, британцы якобы обеспечат их китайским подводным оборудованием, чтобы обвинить Пекин в поддержке агрессии против Украины. Об этом говорится в отчете ISW за 6 октября.

"Заявление СВР от 6 октября является продолжением подобных заявлений СВР о фальшивых операциях, направленных против европейских государств, таких как Польша, Молдова и Сербия, и в последние недели СВР все чаще делает такие заявления, что свидетельствует о новой согласованной модели деятельности", — отметили в нем.

Вероятно, Россия проводит согласованную подготовку в рамках этапа создания физических и психологических условий для военных чрезвычайных ситуаций. За последние годы страна-агрессор осуществила различные открытые и скрытые атаки против членов НАТО, в частности диверсии, поджоги, кибератаки и глушение связи и GPS.

Отмечается, что осенью РФ резко усилила свои атаки, в частности с помощью вторжений ее БПЛА в воздушное пространство НАТО. По оценке аналитиков, это свидетельствует о вступлении в "фазу 0" — первый этап подготовки к переходу на более высокий уровень войны, например прямого конфликта с альянсом. Однако пока остается непонятным, принял ли уже решение о такой войне Кремль и в какие сроки она может начаться.

"Россия реализует долгосрочные планы, которые, по мнению ISW, могут быть частью подготовки к будущей войне между НАТО и Россией, такие как реструктуризация военных округов России на ее западной границе и развитие военных баз на границе с Финляндией. ISW не наблюдает признаков того, что Россия активно готовится к немедленному конфликту с НАТО на данный момент", — отметили аналитики.

По их мнению, открытые и скрытые атаки, а также заявления о фальшивых флагах нужны РФ для достижения целей не только в международном поле, но и внутри страны. Москва хочет посеять страх среди европейцев и "расколоть решимость НАТО", в частности создав впечатление о распространении угрозы насилия по всей Европе.

"Россия стремится использовать страх в Европе, чтобы получить уступки в своей войне против Украины и возможной будущей войне между НАТО и Россией. Россия пытается заставить европейцев уменьшить свою поддержку Украины, опасаясь, что дальнейшая поддержка усилит открытые или скрытые атаки России. Россия также пытается заставить Европу уменьшить или прекратить свои текущие усилия по усилению обороны, опасаясь, что эти усилия спровоцируют российские атаки", — пояснили в ISW.

Однако все эти усилия — лишь часть более широкой кампании РФ, призванной заставить ее оппонентов принимать выгодные Кремлю политические решения. Кроме того, россияне хотят повлиять на взгляды собственного населения, обвиняя в ответственности за атаки или их угрозу Запад. Таким образом Москва создает условия, которые в будущем позволят ей оправдать свою агрессию против НАТО и мобилизовать общественную поддержку.

