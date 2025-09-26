Чому дрони порушили повітряний простір України: аналіз інциденту з Угорщиною

Президент Володимир Зеленський заявив, що у повітряному просторі України могли діяти розвідувальні дрони з боку Угорщини. За словами глави держави, вони ймовірно здійснювали моніторинг промислових об’єктів у прикордонних районах. Фокус розбирався, що стоїть за цим інцидентом — невмілий експеримент Будапешта чи чергова російська провокація.

Безпілотники-розвідники з Угорщини могли порушити повітряний простір України, ймовірно, для моніторингу промислового потенціалу в прикордонних районах. Про це заявив президент Володимир Зеленський, посилаючись на доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо інцидентів на українсько-угорському кордоні.

«Українські військові зафіксували заходи в нашому повітряному просторі дронів-розвідників, і це, ймовірно, угорські дрони. Попередньо вони могли вести розвідку щодо промислового потенціалу в українських прикордонних районах», — розповів глава держави.

Президент доручив ретельно перевірити всі факти та негайно доповідати про кожен подібний випадок. На момент публікації Угорщина не надала жодних коментарів щодо цих звинувачень.

Варто зауважити, що Угорщина відмовилася приєднуватися до європейського проєкту «Стіна від дронів», спрямованого на посилення захисту повітряного простору ЄС. Через позицію Будапешта може утворитися «зяюча діра» в системі оборони Європи, що робить континент вразливішим до подібних інцидентів.

Політолог Олексій Голобуцький зазначає, що мета запуску дронів незрозуміла. Угорщина, хоча й має напружені відносини з Україною, залишається членом НАТО, що ускладнює прямі звинувачення. Він припускає, що це може бути спроба Угорщини розвивати власні дронові технології, але брак досвіду та фахівців робить такі операції невдалими.

«Якщо це угорські дрони, то це виглядає як невміла спроба. Поляки, наприклад, ефективно збивають російські дрони, а тут — лише провокація без чіткої мети», — коментує експерт.

Водночас Голобуцький не виключає, що за цими інцидентами може стояти Росія, використовуючи Угорщину як інструмент для дестабілізації. Закарпаття, за його словами, є «прохідним двором», де контрабанда і корупція створюють ідеальні умови для шпигунства. Така тактика вигідна Кремлю, адже сварити Україну з Угорщиною — це спосіб послабити підтримку Києва в Європі.

Експерт наголошує, що Угорщина та Словаччина, надаючи візи росіянам без особливих перевірок, створюють сприятливе середовище для російських агентів. Він вважає, що розвідка через дрони в Закарпатті малоефективна, адже потрібну інформацію легше отримати через корупційні схеми чи місцевих інформаторів.

Реакція України, на думку Голобуцького, обмежиться дипломатичними заявами.

«Ми можемо висловити протест, але що далі? Угорщина — член НАТО. Звинувачення без доказів лише погіршать ситуацію», — додає політолог.

Він радить фіксувати такі інциденти, щоб використати їх у майбутньому для демонстрації систематичних провокацій не лише проти України, а й проти інших країн, як-от Польщі. Голобуцький припускає, що Росія повертається до гібридної війни з Європою, адже повномасштабна війна виявилася для неї провальною. Дрони — лише початок, і подібні інциденти можуть частішати.

Щодо Угорщини, експерт звертає увагу на її політичний контекст. Режим Віктора Орбана, який важко назвати проєвропейським, може ігнорувати або навіть побічно сприяти таким провокаціям. Він наголошує, що Україні невигідний конфлікт із Угорщиною, адже це відволікає від головного — війни з Росією.

Голобуцький підсумовує, що без чітких доказів угорського походження дронів коментувати складно. Однак він сподівається, що це російська провокація, а не свідома дія Угорщини.

«Якщо це Росія, то мета — дестабілізація, сварка України з НАТО та послаблення підтримки. Нам потрібно бути обережними, щоб не підіграти Кремлю», — підкреслює він.

Україна має посилити моніторинг кордонів і готуватися до нових гібридних викликів, адже Росія, ймовірно, продовжить використовувати такі методи для тиску на Європу.

