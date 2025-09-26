Почему дроны нарушили воздушное пространство Украины: анализ инцидента с Венгрией

Президент Владимир Зеленский заявил, что в воздушном пространстве Украины могли действовать разведывательные дроны со стороны Венгрии. По словам главы государства, они вероятно осуществляли мониторинг промышленных объектов в приграничных районах. Фокус разбирался, что стоит за этим инцидентом — неумелый эксперимент Будапешта или очередная российская провокация.

Беспилотники-разведчики из Венгрии могли нарушить воздушное пространство Украины, вероятно, для мониторинга промышленного потенциала в приграничных районах. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, ссылаясь на доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сирского относительно инцидентов на украинско-венгерской границе.

"Украинские военные зафиксировали мероприятия в нашем воздушном пространстве дронов-разведчиков, и это, вероятно, венгерские дроны. Предварительно они могли вести разведку относительно промышленного потенциала в украинских приграничных районах", — рассказал глава государства.

Президент поручил тщательно проверить все факты и немедленно докладывать о каждом подобном случае. На момент публикации Венгрия не предоставила никаких комментариев относительно этих обвинений.

Стоит заметить, что Венгрия отказалась присоединяться к европейскому проекту "Стена от дронов", направленному на усиление защиты воздушного пространства ЕС. Из-за позиции Будапешта может образоваться "зияющая дыра" в системе обороны Европы, что делает континент более уязвимым к подобным инцидентам.

Политолог Алексей Голобуцкий отмечает, что цель запуска дронов непонятна. Венгрия, хотя и имеет напряженные отношения с Украиной, остается членом НАТО, что затрудняет прямые обвинения. Он предполагает, что это может быть попытка Венгрии развивать собственные дроновые технологии, но недостаток опыта и специалистов делает такие операции неудачными.

"Если это венгерские дроны, то это выглядит как неумелая попытка. Поляки, например, эффективно сбивают российские дроны, а здесь — только провокация без четкой цели", — комментирует эксперт.

В то же время Голобуцкий не исключает, что за этими инцидентами может стоять Россия, используя Венгрию как инструмент для дестабилизации. Закарпатье, по его словам, является "проходным двором", где контрабанда и коррупция создают идеальные условия для шпионажа. Такая тактика выгодна Кремлю, ведь ссорить Украину с Венгрией — это способ ослабить поддержку Киева в Европе.

Эксперт отмечает, что Венгрия и Словакия, предоставляя визы россиянам без особых проверок, создают благоприятную среду для российских агентов. Он считает, что разведка через дроны в Закарпатье малоэффективна, ведь нужную информацию легче получить через коррупционные схемы или местных информаторов.

Реакция Украины, по мнению Голобуцкого, ограничится дипломатическими заявлениями.

"Мы можем выразить протест, но что дальше? Венгрия — член НАТО. Обвинения без доказательств только ухудшат ситуацию", — добавляет политолог.

Он советует фиксировать такие инциденты, чтобы использовать их в будущем для демонстрации систематических провокаций не только против Украины, но и против других стран, например Польши. Голобуцкий предполагает, что Россия возвращается к гибридной войне с Европой, ведь полномасштабная война оказалась для нее провальной. Дроны — только начало, и подобные инциденты могут учащаться.

Что касается Венгрии, эксперт обращает внимание на ее политический контекст. Режим Виктора Орбана, который трудно назвать проевропейским, может игнорировать или даже косвенно способствовать таким провокациям. Он отмечает, что Украине невыгоден конфликт с Венгрией, ведь это отвлекает от главного — войны с Россией.

Голобуцкий заключает, что без четких доказательств венгерского происхождения дронов комментировать сложно. Однако он надеется, что это российская провокация, а не сознательное действие Венгрии.

"Если это Россия, то цель — дестабилизация, ссора Украины с НАТО и ослабление поддержки. Нам нужно быть осторожными, чтобы не подыграть Кремлю", — подчеркивает он.

Украина должна усилить мониторинг границ и готовиться к новым гибридным вызовам, ведь Россия, вероятно, продолжит использовать такие методы для давления на Европу.

Напомним, Венгрия продолжит закупать российскую нефть, несмотря на рекомендации президента США Дональда Трампа.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее раскритиковал налет российских дронов на Польшу. По его словам, это было неприемлемое нарушение.