Несмотря на требования Трампа: Венгрия отказалась прекратить закупки нефти и газа в РФ

Венгрия не собирается отказываться от импорта российских энергоносителей, несмотря на призыв президента США Дональда Трампа.

Безопасное энергоснабжение Венгрии невозможно без поставок российской нефти и газа. Об этом заявил глава МИД страны Петер Сийярто в интервью The Guardian.

Сийярто подчеркнул, что понимает позицию Вашингтона, однако для Будапешта вопрос энергоресурсов — это не политика, а физическая необходимость.

"Можно мечтать о покупке нефти и газа где-то помимо России, но у нас есть только та инфраструктура, которая существует сейчас. И если на нее посмотреть, становится очевидно: без российских поставок мы не сможем гарантировать энергобезопасность страны", — отметил министр.

Ранее Трамп заявлял, что готов ввести новые санкции против Москвы, однако союзники по НАТО должны продемонстрировать готовность отказаться от российских нефти и газа. По его словам, именно Европа должна сделать первый шаг.

Напомним, что после начала РФ войны в Украине Европейский Союз принял решение постепенно отказаться от российского ископаемого топлива. Венгрия неоднократно выступала против этих планов, требуя от Брюсселя компенсаций за диверсификацию поставок и сохраняя тесные энергетические связи с Россией.

Как сообщал Фокус, ранее поставки российской сырой нефти в Венгрию остановились после очередной атаки на нефтеперекачивающую станцию "Унеча" в Брянской области РФ.