Попри вимоги Трампа: Угорщина відмовилася припинити закупівлі нафти і газу в РФ

Угорщина дала відповідь Трампу про припинення закупівлі російської нафти

Угорщина не збирається відмовлятися від імпорту російських енергоносіїв, незважаючи на заклик президента США Дональда Трампа.

Безпечне енергопостачання Угорщини неможливе без поставок російської нафти і газу. Про це заявив глава МЗС країни Петер Сійярто в інтерв'ю The Guardian.

Сійярто наголосив, що розуміє позицію Вашингтона, однак для Будапешта питання енергоресурсів — це не політика, а фізична необхідність.

"Можна мріяти про купівлю нафти і газу десь окрім Росії, але у нас є тільки та інфраструктура, яка існує зараз. І якщо на неї подивитися, стає очевидно: без російських поставок ми не зможемо гарантувати енергобезпеку країни", — зазначив міністр.

Раніше Трамп заявляв, що готовий запровадити нові санкції проти Москви, однак союзники по НАТО мають продемонструвати готовність відмовитися від російських нафти і газу. За його словами, саме Європа має зробити перший крок.

Нагадаємо, що після початку РФ війни в Україні Європейський Союз ухвалив рішення поступово відмовитися від російського викопного палива. Угорщина неодноразово виступала проти цих планів, вимагаючи від Брюсселя компенсацій за диверсифікацію поставок і зберігаючи тісні енергетичні зв'язки з Росією.

Як повідомляв Фокус, раніше поставки російської сирої нафти в Угорщину зупинилися після чергової атаки на нафтоперекачувальну станцію "Унеча" в Брянській області РФ.