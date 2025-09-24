Попри вимоги Трампа: Угорщина відмовилася припинити закупівлі нафти і газу в РФ

Угорщина не збирається відмовлятися від імпорту російських енергоносіїв, незважаючи на заклик президента США Дональда Трампа.

Безпечне енергопостачання Угорщини неможливе без поставок російської нафти і газу. Про це заявив глава МЗС країни Петер Сійярто в інтерв'ю The Guardian.

Сійярто наголосив, що розуміє позицію Вашингтона, однак для Будапешта питання енергоресурсів — це не політика, а фізична необхідність.

"Можна мріяти про купівлю нафти і газу десь окрім Росії, але у нас є тільки та інфраструктура, яка існує зараз. І якщо на неї подивитися, стає очевидно: без російських поставок ми не зможемо гарантувати енергобезпеку країни", — зазначив міністр.

Раніше Трамп заявляв, що готовий запровадити нові санкції проти Москви, однак союзники по НАТО мають продемонструвати готовність відмовитися від російських нафти і газу. За його словами, саме Європа має зробити перший крок.

Нагадаємо, що після початку РФ війни в Україні Європейський Союз ухвалив рішення поступово відмовитися від російського викопного палива. Угорщина неодноразово виступала проти цих планів, вимагаючи від Брюсселя компенсацій за диверсифікацію поставок і зберігаючи тісні енергетичні зв'язки з Росією.

Як повідомляв Фокус, раніше поставки російської сирої нафти в Угорщину зупинилися після чергової атаки на нафтоперекачувальну станцію "Унеча" в Брянській області РФ.