Венгерские дроны заходили в воздушное пространство Украины, — Зеленский

Беспилотники-разведчики из Венгрии могли залететь в воздушное пространство Украины. Вероятно, Будапешт отслеживал промышленный потенциал в приграничных районах.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил и о недавних инцидентах с дронами на украинско-венгерской границе. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Украинские военные зафиксировали мероприятия в нашем воздушном пространстве дронов-разведчиков, и это, вероятно, венгерские дроны. Предварительно они могли вести разведку по промышленному потенциалу в украинских приграничных районах", — рассказал глава государства.

Зеленский поручил проверить все данные по этому факту и безотлагательно доложить ему о каждом зафиксированном случае.

Венгерская сторона на момент публикации новости не комментировала заявления Зеленского о запусках разведдронов.

Отметим, что Венгрия не планирует присоединиться к проекту Европы "стена от дронов". Из-за решения Будапешта может образоваться "зияющая дыра", ЕС останется без защиты.

Напомним, Венгрия продолжит закупать российскую нефть, несмотря на рекомендации президента США Дональда Трампа.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее раскритиковал налет российских дронов на Польшу. По его словам, это было неприемлемое нарушение.