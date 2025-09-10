"Это неприемлемо": Орбан высказался по поводу ночного налета дронов на Польшу

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о полной солидарности его страны с Польшей после вторжения российских дронов в польское воздушное пространство. Нарушение территориальной целостности Польши Орбан назвал неприемлемым.

В то же время в своей публикации в соцсети Х Орбан утверждает, что "политика призывов к миру в войне между Россией и Украиной является разумной и целесообразной".

Жизнь в тени войны связана с рисками и опасностями — рассуждает венгерский премьер и призывает "положить этому конец". В этом контексте он напоминает, что Венгрия поддерживает усилия президента США Дональда Трампа по прекращению войны и достижению мира.

Напомним, сегодня ночью Польша впервые сбивала российские "шахеды" в своем воздушном пространстве. Ряд польских аэропортов прекращали работу — в том числе были закрыты и оба аэропорта в Варшаве, а польская армия подняла в небо несколько истребителей F-16.

Также Фокус писал о том, почему ПВО не сбила дроны и каким будет ответ Варшавы и НАТО. Массированный залет российских "шахедов" в Польшу стал первым настолько откровенным нарушением воздушного пространства страны-члена НАТО.

Еще стало известно, что после атаки российских дронов акции польских компаний начали стремительно падать. В частности, акции Santander Bank Polska подешевели на 2,15% (до 491,40 злотых), PKO Bank Polski — на 2,47% (до 70,38 злотых), а mBank потерял 2,60%, опустившись до 868,40 злотых.

Что касается премьер-министра Венгрии, то ранее Виктор Орбан заявил, что Украина после войны будет разделена на три части. Причем он утверждал, что "российская зона" якобы существует уже сейчас.