"Российская зона уже существует": Орбан заявил, что Украина после войны будет разделена на три части

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что после завершения войны Украина будет разделена на три "зоны": российскую, демилитаризованную и западную. При этом, по его словам, "российская зона" существует уже сейчас.

Венгерский премьер высказался о российско-украинской войне на общественном пикнике 7 сентября, передает Magyar Nemzet. Он заявил, что судьба Украины якобы "решена", а ее разделение уже началось.

"Российская зона уже существует, сегодня дебаты идут только о том, сколько областей она должна включать", — сказал Виктор Орбан.

По его словам, Украина якобы должна быть разделена на три части: российскую территорию, демилитаризованную зону и западную зону.

При этом Орбан в очередной раз выразил убеждение, что вступление Украины в Европейский Союз приведет к втягиванию стран-членов в войны с РФ и "разрушит союз экономически".

Виктор Орбан призывает заключить соглашение с Москвой

Кроме того, премьер-министр Венгрии заявил, что европейские страны в мирных переговорах "не должны стучать в двери Вашингтона", а должны заключить соглашение о безопасности с Россией, которое исключит членство Украины в ЕС и Североатлантическом альянсе (НАТО) и позволит стратегическое сотрудничество с Москвой.

"Мы не антиукраинские, мы хотим будущего и перспектив для Украины", — сказал при этом Орбан и добавил, что распад соседней страны будет представлять угрозу и для Венгрии.

Напомним, 29 августа СМИ рассказывали, что дочь Виктора Орбана переехала с семьей в США с мужем-миллиардером Иштваном Тиборцем и тремя детьми.

12 августа информационное агентство Reuters передавало слова Виктора Орбана о том, что Россия "уже победила" в войне с Украиной. При этом журналисты напоминали, что венгерский премьер подвергался критике со стороны некоторых европейских лидеров из-за связей его правительства с РФ и противодействия военной помощи Украине.