"Російська зона вже існує": Орбан заявив, що Україна після війни буде поділена на три частини

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що після завершення війни Україну буде поділено на три "зони": російську, демілітаризовану та західну. При цьому, за його словами, "російська зона" існує вже зараз.

Угорський прем'єр висловився про російсько-українську війну на громадському пікніку 7 вересня, передає Magyar Nemzet. Він заявив, що доля України нібито "вирішена", а її поділ уже розпочався.

"Російська зона вже існує, сьогодні дебати точаться лише про те, скільки областей вона має включати", — сказав Віктор Орбан.

За його словами, Україна буцімто має бути поділена на три частини: російську територію, демілітаризовану зону та західну зону.

При цьому Орбан вчергове висловив переконання, що вступ України до Європейського Союзу призведе до втягнення країн-членів у війн з РФ і "зруйнує союз економічно".

Віктор Орбан закликає укласти угоду з Москвою

Крім того, прем'єр-міністр Угорщини заявив, що європейські країни в мирних переговорах "не повинні стукати у двері Вашингтона", а мають укласти угоду про безпеку з Росією, яка виключить членство України в ЄС і Північноатлантичному альянсі (НАТО) і дозволить стратегічну співпрацю з Москвою.

"Ми не антиукраїнські, ми хочемо майбутнього та перспектив для України", — сказав при цьому Орбан і додав, що розпад сусідньої країни становитиме загрозу і для Угорщини.

Нагадаємо, 29 серпня ЗМІ розповідали, що донька Віктора Орбана переїхала із сім'єю до США з чоловіком-мільярдером Іштваном Тіборцем і трьома дітьми.

12 серпня інформаційне агентство Reuters передавало слова Віктора Орбана про те, що Росія "вже перемогла" у війні з Україною. При цьому журналісти нагадували, що угорський прем'єр зазнавав критики з боку деяких європейських лідерів через зв'язки його уряду з РФ і протидію військовій допомозі Україні.