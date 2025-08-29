Мріяла про це 15 років: донька Орбана переїхала із сім'єю до США

Дочка прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, Рахель Орбан, разом із чоловіком-мільярдером Іштваном Тіборцем і трьома їхніми дітьми напередодні вилетіли з Мілана до США.

Це пов'язано з тим, що Рахель прийняли в американський університет, інформує Telex.

Першою про те, що донька прем'єра летить до США, повідомив Петер Мадяр, голова опозиційної партії "Тиса".

"Рахель Орбан та Іштван Тіборц зі своїми дітьми та купою валіз сьогодні о 16:00 (виходячи з Міланського аеропорту) залишили старий континент до нового світу та землі свободи. Це вже частина "плану перемоги" Орбана?" — пише він.

Група BDPST, головою якої є зять Орбана Іштван Тіборц, цю інформацію коментувати не стала.

На початку липня Рахель Орбан написала в Instagram, що її прийняли до американського університету, і що вона та її чоловік розглядають переїзд на 2025/2026 рік до США. За її словами, вона хотіла повернутися в Америку майже 15 років, оскільки раніше відучилася семестр у Бостонському університеті.

"Берсі (молодша дочка Рахель, — прим. ред.) розпочинає навчання у вересні, а мене прийняли в американський університет. Це величезна можливість, але й серйозне рішення, особливо для матері. Зараз у Сполучених Штатах особливо сильний імпульс, конкуренція надихає, і доступно багато нових знань, які я хотіла б пізніше застосувати вдома. Мета: вчитися, здобувати досвід і привозити його додому", — повідомляла вона.

У коментарях до посту Мадяра багато хто поіронізував щодо цього.

"Могли б і тата взяти", "Пізніше вони переїхали в Марбелью перед виборами 2022 року. Зараз ситуація крутіша, цифри набагато гірші", "Вони заблукали, Москва не на тому шляху!", "Чому б не поїхати в Росію?", "Залишають потопаючий корабель. За школу оплатили, думаю, не тільки пів року, у нас є квартира, рахунок піднявся", "Ось чому повітря стало чистішим", "От би тата з собою взяли!", "Після пограбування країни йдуть по-англійськи! Браво! А чому на сході не було варіанту вступити до університету?", — пишуть у коментарях, натякаючи на прихильність Віктора Орбана російському президенту.

Загалом у Віктора Орбана п'ятеро дітей, і Рахель — старша з них.

Переїзд його доньки до США викликав обговорення в соцмережах, оскільки прем'єр Угорщини декларує як одну зі своїх політичних цілей повернення угорської діаспори до Угорщини. Зокрема, у 2023 році угорська влада запустила окремий портал для угорців за кордоном, які думають про повернення.

У квітні 2026-го в Угорщині відбудуться чергові парламентські вибори, і Мадяр, лідер "Тиси", вже зараз є серйозним конкурентом чинного прем'єра. Тож не дивно, що від'їзд Рахель багато хто сприймає як певний знак про перспективи політичної кар'єри Орбана.

