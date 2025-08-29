Мечтала об этом 15 лет: дочь Орбана переехала с семьей в США

Дочь премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, Рахель Орбан, вместе с мужем-миллиардером Иштваном Тиборцем и тремя их детьми накануне улетели из Милана в США.

Это связано с тем, что Рахель приняли в американский университет, информирует Telex.

Первой о том, что дочь премьера летит в США, сообщил Петер Мадьяр, глава оппозиционной партии "Тиса".

"Рахель Орбан и Иштван Тиборц со своими детьми и кучей чемоданов сегодня в 16:00 (выходя из Миланского аэропорта) покинули старый континент к новому миру и земле свободы. Это уже часть "плана победы" Орбана?" – пишет он.

Глава опозиционной партии "Тиса" первім рассказал о Рахель Орбан Фото: Скриншот

Группа BDPST, главой которой является зять Орбана Иштван Тиборц, эту информацию комментировать не стала.

В начале июля Рахель Орбан написала в Instagram, что ее приняли в американский университет, и что она и ее муж рассматривают переезд на 2025/2026 в США. По ее словам, она что хотела вернуться в Америку почти 15 лет, поскольку ранее отучилась семестр в Бостонском университете.

"Берси (младшая дочь Рахель, – прим. ред) начинает учебу в сентябре, а меня приняли в американский университет. Это огромная возможность, но и серьезное решение, особенно для матери. Сейчас в Соединенных Штатах особенно сильный импульс, конкуренция вдохновляет, и доступно много новых знаний, которые я хотела бы позже применить дома. Цель: учиться, приобретать опыт и привозить его домой", — сообщала она.

Рахель Орбан сообщила, что поступила в университет США Фото: Скриншот

В комментариях к посту Мадьяра многие поиронизировали по этому поводу.

"Могли бы и папу взять", "Позже они переехали в Марбелью перед выборами 2022 года. Сейчас ситуация более крутая, цифры намного хуже", "Они заблудились, Москва не на том пути!", "Почему бы не поехать в Россию?", "Покидают тонущий корабль. За школу оплатили, думаю, не только полгода, у нас есть квартира, счет поднялся", "Вот почему воздух стал чище", "Вот бы папу с собой взяли!", "После ограбления страны уходят по-английски! Браво! А почему на востоке не было варианта поступить в университет?", – пишут в комментариях, намекая на приверженность Виктора Орбана российскому президенту.

Всего у Виктора Орбана пятеро детей, и Рахель – старшая из них.

Переезд его дочери в США вызвал обсуждение в соцсетях, поскольку премьер Венгрии декларирует как одну из своих политических целей возвращение венгерской диаспоры в Венгрию. В частности, в 2023 году венгерские власти запустили отдельный портал для венгров за рубежом, которые думают о возвращении.

В апреле 2026-го в Венгрии пройдут очередные парламентские выборы, и Мадьяр, лидер "Тисы", уже сейчас является серьезным конкурентом действующего премьера. Не удивительно, что отъезд Рахель многие воспринимают как некий знак о перспективах политической карьеры Орбана.

