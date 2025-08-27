"Цвета угрожающей страны": у Орбана набросились на мэрию Будапешта из-за сине-желтой иллюминации моста

Бела Радич, представитель фракции премьер-министра Виктора Орбана в городском совете Будапешта, возмутился из-за решения мэра включить на мосту сине-желтую иллюминацию ко Дню Независимости Украины. Он отметил, что нужно "защищать венгров", когда "кто-то нападает и угрожает нашему народу".

Во время пресс-конференции на Цепном мосту в Будапеште Радич высказал свою критику, пока коллеги протестовали, развернув венгерские флаги. Об этом рассказало издание Hirado.

"Что делает достойный городской руководитель, когда его народу угрожает страна и шантажирует его? По мнению Гергеля Карácsона, ответ на этот вопрос заключается в том, что нужно одеть в цвета страны, которая угрожает, один из самых знаковых мостов и символов нашей замечательной страны", — заявил Радич.

Чиновник также отметил, что Цепной мост "должен быть не сине-желтым, а красно-бело-зеленым", и что защищать нужно не украинцев, а венгров.

"Наши сердца красно-бело-зеленые, мы работаем для всех венгров", — отметил Радич.

Бела Радич также напомнил о том, что официальная позиция Венгрии — не поддерживать ускоренное вступление Украины в Европейский Союз. По его словам, при таких условиях первый человек столицы страны должен защищать интересы венгров, в то время как сине-желтая иллюминация моста, включенная в тот день, когда "Украина угрожает Венгрии", свидетельствует о другой позиции.

Александра Святославская, лидер фракции "Фидес" Виктора Орбана в столице, зато 24 августа заявила, что сине-желтые цвета моста в Будапеште в день "угроз" со стороны Украины является "позором". Об этом сообщали в Hirado 25 августа.

"В день, когда украинский президент угрожал Венгрии, мэр одел Будапешт в украинские цвета. Это позор", — отметила политик.

Соответствующее сообщение она выложила на своей странице в Facebook, прикрепив фотографию моста, освещенного сине-желтым цветами.

Напомним, 24 августа министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина угрожала официальному Будапешту в День Независимости. Он подчеркнул, что Венгрия не имеет отношения к войне, а война "не может быть оправданием для нарушения суверенитета".

22 августа Венгрия и Словакия официально обратились в Еврокомиссию из-за атак на нефтепровод "Дружба", уверяя, что это создает прямые угрозы для их энергетической безопасности.