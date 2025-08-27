"Кольори країни, що загрожує": в Орбана накинулися на мерію Будапешта через синьо-жовту ілюмінацію мосту

Бела Радіч, представник фракції прем'єр-міністра Віктора Орбана у міській раді Будапешта, обурився через рішення мера увімкнути на мосту синьо-жовту ілюмінацію до Дня Незалежності України. Він зазначив, що потрібно "захищати угорців", коли "хтось нападає та погрожує нашому народу".

Під час пресконференції на Ланцюговому мосту у Будапешті Радіч висловив свою критику, поки колеги протестували, розгорнувши угорській прапори. Про це розповіло видання Hirado.

"Що робить гідний міський керівник, коли його народу загрожує країна і шантажує його? На думку Гергеля Карácsона, відповідь на це питання полягає в тому, що потрібно одягнути в кольори країни, яка погрожує, один з найзнаковіших мостів і символів нашої чудової країни", — заявив Радіч.

Посадовець також наголосив, що Ланцюговий міст "має бути не синьо-жовтим, а червоно-біло-зеленим", і що захищати потрібно не українців, а угорців.

"Наші серця червоно-біло-зелені, ми працюємо для всіх угорців", — зазначив Радіч.

Бела Радіч також нагадав про те, що офіційна позиція Угорщини — не підтримувати прискорений вступ України до Європейського Союзу. За його словами, за таких умов перша людина столиці країни повинна захищати інтереси угорців, у той час як синьо-жовта ілюмінація мосту, увімкнена у той день, коли "Україна погрожує Угорщині", свідчить про іншу позицію.

Александра Святославська, лідерка фракції "Фідес" Віктора Орбана у столиці, натомість 24 серпня заявила, що синьо-жовті кольори мосту в Будапешті у день "погроз" зі сторони України є "ганьбою". Про це повідомляли у Hirado 25 серпня.

"У день, коли український президент погрожував Угорщині, мер одягнув Будапешт в українські кольори. Це ганьба", — зазначила політикиня.

Відповідний допис вона виклала на своїй сторінці у Facebook, прикріпивши фотографію мосту, освітленого синьо-жовтим кольорами.

Нагадаємо, 24 серпня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Україна погрожувала офіційному Будапешту у День Незалежності. Він наголосив, що Угорщина не має стосунку до війни, а війна "не може бути виправданням для порушення суверенітету".

22 серпня Угорщина та Словаччина офіційно звернулися до Єврокомісії через атаки на нафтопровід "Дружба", запевняючи, що це створює прямі загрози для їхньої енергетичної безпеки.