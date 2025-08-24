Відлуння "Дружби": Угорщина і Словаччина стверджують, що Україна їм погрожує

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Україна у свій День Незалежності погрожувала офіційному Будапешту.

Президент України Володимир Зеленський «скористався національним святом», йдеться у дописі Сіярто у соцмережі Х. Очільник угорського МЗС посилається на нещодавні атаки українських безпілотників на нафтопровід «Дружба», яким транспортується російська нафта.

«Угорщина не має відношення до війни, а війна не може бути виправданням для порушення суверенітету», – відписав Сіярто.

Із аналогічною заявою на адресу України виступив і словацький колега Петера Сіярто Юрай Бланар. «Ми розуміємо, що Україні важко, але для нас ця інфраструктура дуже важлива, тим паче, коли ми бачимо, що Україна сама шкодить своїм інтересам, ризикуючи залишитися без палива», – наводить слова Бланара видання TVnoviny.

Очільник словацького МЗС Бланар запевнив, що вже обговорив ситуацію з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою.

Нагадаємо, раніше у серпні стало відомо про декілька атак українських дронів по нафтопроводу «Дружба». Зокрема, про удар по нафтопроводу «Дружба» ввечері 21 серпня повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (позивний «Мадяр»). Він опублікував відео атаки на нафтоперекачувальну станцію «Унеча» у Брянській області РФ.

Згодом стало відомо, що удар ЗСУ по нафтопроводу «Дружба» зупинив постачання нафти до Угорщини. Тоді очільник угорського МЗС Петер Сіярто заявляв, що його країну таким чином нібито намагаються втягнути у війну.

Взагалі, Сіярто після атаки на нафтопровід «Дружба» накинувся на Україну. Він наполягав, що атакована українськими дронами магістраль відіграє головну роль в енергетичній безпеці Угорщини.

Зауважимо, що наразі з усіх країн Євросоюзу російську нафту через нафтопровід «Дружбу» (зокрема, через його південну лінію) отримують лише Словаччина та Угорщина.