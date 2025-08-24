Эхо "Дружбы": Венгрия и Словакия утверждают, что Украина им угрожает

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина в свой День Независимости угрожала официальному Будапешту.

Related video

Президент Украины Владимир Зеленский "воспользовался национальным праздником", говорится в заметке Сийярто в соцсети Х. Глава венгерского МИД ссылается на недавние атаки украинских беспилотников на нефтепровод "Дружба", по которому транспортируется российская нефть.

"Венгрия не имеет отношения к войне, а война не может быть оправданием для нарушения суверенитета", — написал Сийярто.

С аналогичным заявлением в адрес Украины выступил и словацкий коллега Петера Сийярто Юрай Бланар. "Мы понимаем, что Украине трудно, но для нас эта инфраструктура очень важна, тем более, когда мы видим, что Украина сама вредит своим интересам, рискуя остаться без топлива", — приводит слова Бланара издание TVnoviny.

Глава словацкого МИД Бланар заверил, что уже обсудил ситуацию с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой.

Напомним, ранее в августе стало известно о нескольких атаках украинских дронов по нефтепроводу "Дружба". В частности, об ударе по нефтепроводу "Дружба" вечером 21 августа сообщил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (позывной "Мадьяр"). Он опубликовал видео атаки на нефтеперекачивающую станцию "Унеча" в Брянской области РФ.

Впоследствии стало известно, что удар ВСУ по нефтепроводу "Дружба" остановил поставки нефти в Венгрию. Тогда глава венгерского МИД Петер Сийярто заявлял, что его страну таким образом якобы пытаются втянуть в войну.

Вообще, Сийярто после атаки на нефтепровод "Дружба" набросился на Украину. Он настаивал, что атакованная украинскими дронами магистраль играет главную роль в энергетической безопасности Венгрии.

Заметим, что сейчас из всех стран Евросоюза российскую нефть через нефтепровод "Дружба" (в частности, через его южную линию) получают только Словакия и Венгрия.