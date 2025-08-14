"Подвергает опасности" энергетику: Сийярто набросился на Украину из-за атаки по нефтепроводу "Дружба" в РФ

Дроны атаковали нефтеперекачивающую станцию "Унеча" в Брянской области, которая является частью нефтепровода "Дружба". Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прокомментировал атаку, обвинив Украину в том, что она якобы навредила энергетике государства.

Атакованная магистраль, по словам Сийярто, обеспечивает поставки нефти в Венгрию, из-за чего играет главную роль в энергетической безопасности страны. Об этом венгерский министр написал на своей странице в Facebook после новостей об ударе по нефтепроводу.

В своей заметке Сийярто также упомянул о том, что Венгрия — "поставщик номер один" электроэнергии для Украины, и якобы без ее помощи в украинской энергетике возникли бы определенные проблемы.

"Венгрия сейчас является поставщиком электроэнергии номер один для Украины, без нас украинская энергетическая безопасность стала бы достаточно нестабильной", — отметил Сийярто.

Скриншот | сообщение Сийярто

Политик добавил, что его возмущает удар дронами по объекту, поскольку это "важная распределительная станция" нефтепровода "Дружба" в России.

"Особенно в этом контексте возмущает очередная атака Украины на нефтепровод "Дружба", который поставляет нефть в Венгрию и играет ключевую роль в энергетической безопасности нашей страны", — подчеркнул Сийярто.

Также он призвал от имени Венгрии "не ставить под угрозу" энергетическую безопасность его страны и прекратить атаки на энергоносители.

"Мы решительно призываем Украину не ставить под угрозу энергетическую безопасность Венгрии и прекратить атаки на энергоносители, поставляемые в Венгрию, в войне, к которой мы, венгры, не имеем никакого отношения!!!", — написал он в конце сообщения.

Стоит отметить, что атака по станции "Утеча" состоялась в ночь на 13 августа. Дроны второй раз за неделю ударили по ключевой станции нефтепровода "Дружба".

Вскоре после атаки спутники NASA показали пожар на станции "Утечка", что подтвердило попадание и повреждение важного объекта РФ.

Сийярто уже не впервые критикует Украину из-за ударов по России. Так, 11 марта дроны уже атаковали нефтепровод "Дружба" в России, после чего венгерский политик назвал это "нападением на суверенитет".

Напомним, 12 августа премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Россия уже "победила" в войне с Украиной.