Дроны ВСУ атаковали нефтепровод "Дружба" в РФ: Сийярто назвал это нападением на суверенитет Венгрии

Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто говорит, что после ночного удара по "Дружбе" остановились поставки нефти из России. Он призывает Украину не бить по инфраструктуре, ведущей в Венгрию, потому что это является "вопросом суверенитета".

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Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто заявил, что из-за атаки дрона Вооруженных сил Украины был поврежден трубопровод "Дружба" и транспортировку нефти в его страну пришлось остановить. Об этом он сказал в своем обращении в Facebook 11 марта, которое процитировала венгерская газета Új Szó.

Сийярто утверждает, что в ночь на 11 марта украинский беспилотный летательный аппарат поразил одну из измерительных станций нефтепровода "Дружба".

Венгерский министр сообщил, что разговаривал по телефону с вице-премьером по вопросам энергетики РФ Александром Новаком. По словам Сийярто, тот сказал, что из-за украинской атаки транспортировка нефти пока невозможна, продолжаются ремонтные работы, и возобновить поставки могут до конца дня, если не произойдет чрезвычайных ситуаций.

"Если работа нефтепровода "Дружба" станет невозможной, то поставки нефти в Венгрию и Словакию станут физически и практически невозможными", — сказал венгерский чиновник.

Сийярто назвал неприемлемыми атаки на энергетическую инфраструктуру, обеспечивающую поставки энергоносителей в Венгрию, и сказал, что это является вопросом суверенитета страны.

"Мы неоднократно четко выражали эту позицию в Брюсселе, и Европейская комиссия также дала гарантию, что нападения на энергетическую инфраструктуру в Венгрии не будет. К сожалению, это уже в который раз нарушение гарантий Еврокомиссии. Мы призываем украинцев не атаковать энергетическую инфраструктуру, направляющуюся в Венгрию", — заявил он.

Напомним, в ночь на 11 марта состоялся массированный налет дронов на РФ. Российское Министерство обороны заявляло о сбитии 337 беспилотников. Сообщалось об ударе по нефтебазе в Серпухове на Борисовском шоссе в Московской области, двух погибших на парковке компании "Мираторг" возле Домодедово под Москвой, атаке на военный аэродром "Дягилево" в Рязани.

В Генеральном штабе ВСУ подтвердили удар в районе линейно-производственной диспетчерской станции "Стальной конь" в Орловской области РФ, которая обеспечивает управление технологическими процессами нефтепровода "Дружба".

Ранее об атаке на нефтепровод "Дружба" дроном-ракетой "Пекло" российские СМИ заявляли 30 декабря 2024 года. Тогда сообщалось, что сам нефтепровод не пострадал, а повреждениям подверглось техническое здание.