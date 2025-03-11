Горит нефтебаза, атакован аэродром: что известно о массированном налете дронов на РФ

Российское Министерство обороны заявило, что в ночь на 11 марта Россию атаковали сотни беспилотников, 337 из которых якобы удалось сбить.

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В ночь на 11 марта Россию атаковали сотни неизвестных беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ, заявив, что было сбито более 300 дронов. Фокус собрал все, что известно о ночном налете.

Атака дронов на Москву

Согласно отчету МО РФ, за ночь над территорией России было сбито: 91 беспилотник — над Московской областью, 126 — над Курской, 38 — над Брянской, 25 — над Белгородской, 22 — над Рязанской, 10 — над Калужской.

Также БПЛА — от одного до восьми — якобы перехватывали над Липецкой, Орловской, Воронежской и Нижегородской областями.

Какие последствия атаки дронов

Аэропорты Жуковский и Домодедово приостановили работу из-за атаки дронов, сообщили в Росавиации. Позже там также отметили, что рейсы не принимает и не отправляет Внуково.

Последствия работы российской ПВО Фото: Соцсети Последствия работы российской ПВО Фото: Соцсети

Представители "Московской железной дороги" сообщили, что на станции Домодедово якобы повреждена железнодорожная инфраструктура из-за чего задерживается движение поездов в Москве и Подмосковье.

Кроме Москвы об атаке БПЛА сообщают жители Рязани, там, как утверждается, атакован военный аэродром "Дягилево".

Также сообщается о том, что в Серпухове на Борисовском шоссе БПЛА атаковали нефтебазу и возник пожар. Движение автомобилей по шоссе приостановлено.

Дрон нашли в Подмосковье Фото: Соцсети

И по меньшей мере 36 населенных пунктов в Белгородской области остались без электроснабжения.

Также росСМИ сообщили о 20 пострадавших и двух погибших. Оба находились на парковке компании "Мираторг" возле Домодедово. Погибли они из-за дронов, или из-за попыток их сбить — неизвестно.

Сгоревшие авто на парковке "Мираторг" Фото: Соцсети

Напомним, 10 марта в Генштабе ВСУ рассказали о двух успешных атаках на российские НПЗ в Рязанской и Самарской областях. На обоих нефтеперерабатывающих заводах производили авиатопливо для военных самолетов ВС РФ, которые атакуют Украину.