Португалия предоставила Украине вертолеты SA-330 Puma: чем они особенные (фото)

За прошлый год Португалия потратила на поддержку на пять миллионов евро больше, чем планировала. Среди переданного Украине — восемь "птичек" SA-330 Puma.

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Министр национальной обороны Португалии Нуну Мелу заявил, что страна превысила запланированные на 2024 год расходы на поддержку Украины на пять миллионов евро. Об этом сообщалось 9 января в CM.

На помощь Украине в 2024 году Португалия выделила примерно 221 миллиона евро. Однако на самом деле потраченный бюджет составлял примерно до 226 миллионов евро.

Мелу отметил, что 100 миллионов евро Португалия инвестировала в чешскую коалицию для приобретения боеприпасов, еще 52 миллиона евро — в коалицию Великобритании для приобретения БПЛА португальского производства. Также страна поставила восемь вертолетов Puma, бронемашину М113, 155-миллиметровые гаубицы и тому подобное.

На сайте Министерства национальной обороны Португалии обнародован документ с перечнем того, что было предоставлено Украине в рамках военной помощи.

В "Милитарном" 10 марта пояснили, что слова Мелу и опубликованная таблица подтверждают передачу Украине восьми вертолетов SA-330 Puma в конце прошлого года. Эти "птички" были отправлены на хранение еще в 2012 году и уже через два года выставлены на продажу в летном состоянии.

Особенность этих португальских вертолетов — продвинутые системы управления огнем, которые позволяют запускать противокорабельные ракеты Exocet. В носовой части SA-330 Puma установлена радиолокационная станция ORB-31 Х-диапазона. Она используется для поиска целей на морской поверхности и их идентификации, предупреждений о погоде, навигации и управления огнем по надводным или подводным целям.

Как и вертолеты Sea King, эти "птички" — почтенного возраста. Они использовались с 1970 по 2009 год и были активно задействованы в операциях в Северной Африке во время колониальных войн. Последние полеты SA-330 Puma были осуществлены для транспортировки личного состава и проведения поисково-спасательных операций.

Всего Португалия закупила 13 таких вертолетов, но в 2010-х годах заменила их на современные EH-101 Merlin.

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