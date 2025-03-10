Португалія надала Україні гелікоптери SA-330 Puma: чим вони особливі (фото)

За минулий рік Португалія витратила на підтримку на п’ять мільйонів євро більше, ніж планувала. Серед переданого Україні — вісім "пташок" SA-330 Puma.

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Міністр національної оборони Португалії Нуну Мелу заявив, що країна перевищила заплановані на 2024 рік витрати на підтримку України на п’ять мільйонів євро. Про це повідомляли 9 січня у CM.

На допомогу Україні у 2024 році Португалія виділила приблизно 221 мільйона євро. Однак насправді витрачений бюджет становив приблизно до 226 мільйонів євро.

Мелу зауважив, що 100 мільйонів євро Португалія інвестувала у чеську коаліцію для придбання боєприпасів, ще 52 мільйони євро — у коаліцію Великої Британії для придбання БПЛА португальського виробництва. Також країна поставила вісім гелікоптерів Puma, бронемашину М113, 155-міліметрові гаубиці тощо.

На сайті Міністерства національної оборони Португалії оприлюднений документ з переліком того, що було надано Україні в межах військової допомоги.

У "Мілітарному" 10 березня пояснили, що слова Мелу та опублікована таблиця підтверджують передання Україні восьми гелікоптерів SA-330 Puma наприкінці минулого року. Ці "пташки" були відправлені на зберігання ще у 2012 році й вже за два роки виставлені на продаж у льотному стані.

Особливість цих португальських гелікоптерів — просунуті системи керування вогнем, які дозволяють запускати протикорабельні ракети Exocet. У носовій частині SA-330 Puma встановлена радіолокаційна станція ORB-31 Х-діапазону. Вона використовується для пошуку цілей на морській поверхні і їх ідентифікації, попереджень про погоду, навігації та управління вогнем по надводних або підводних цілях.

Як і гелікоптери Sea King, ці "пташки" — поважного віку. Вони використовувались з 1970 по 2009 рік і були активно залучені до операцій у Північній Африці під час колоніальних війн. Останні польоти SA-330 Puma були здійснені для транспортування особового складу і проведення пошуково-рятувальних операцій.

Загалом Португалія закупила 13 таких гелікоптерів, але у 2010-х роках замінила їх на сучасні EH-101 Merlin.

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