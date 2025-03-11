Горить нафтобаза, атаковано аеродром: що відомо про масований наліт дронів на РФ

Російське Міністерство оборони заявило, що в ніч на 11 березня Росію атакували сотні безпілотників, 337 із яких нібито вдалося збити.

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В ніч на 11 березня Росію атакували сотні невідомих безпілотників. Про це повідомили у Міністерстві оборони РФ, заявивши, що було збито понад 300 дронів. Фокус зібрав все, що відомо про нічний наліт.

Атака дронів на Москву

Згідно зі звітом МО РФ, за ніч над територією Росії було збито: 91 безпілотник — над Московською областю, 126 — над Курською, 38 — над Брянською, 25 — над Бєлгородською, 22 — над Рязанською, 10 — над Калузькою.

Також БпЛА — від одного до восьми — буцімто перехоплювали над Липецькою, Орловською, Воронезькою та Нижегородською областями.

Які наслідки атаки дронів

Аеропорти Жуковський та Домодєдово призупинили роботу через атаку дронів, повідомили у Росавіації. Пізніше там також зазначили, що рейси не приймає та не відправляє Внуково.

Наслідки роботи російської ППО Фото: Соцсети Наслідки роботи російської ППО Фото: Соцсети

Представники "Московської залізниці" повідомили, що на станції Домодєдово нібито пошкоджено залізничну інфраструктуру, через що затримується рух потягів у Москві та Підмосков'ї.

Крім Москви, про атаку БпЛА повідомляють жителі Рязані, там, як стверджується, атакований військовий аеродром "Дягілєво".

Також повідомляється про те, що у Сєрпухові на Борисівському шосе БпЛА атакували нафтобазу та виникла пожежа. Рух автомобілів по шосе призупинений.

Дрон знайшли у Підмосков'ї Фото: Соцмережi

І щонайменше 36 населених пунктів у Бєлгородській області залишились без електропостачання.

Також росЗМІ повідомили про 20 постраждалих та двох загиблих. Обидва перебували на парковці компанії "Мираторг" біля Домодєдово. Загинули вони через дрони, або через спроби їх збити — невідомо.

Згорілі авто на парковці "Мираторг" Фото: Соцсети

Нагадаємо, 10 березня в Генштабі ЗСУ розповіли про дві успішні атаки на російські НПЗ у Рязанській і Самарській областях. На обох нафтопереробних заводах виробляли авіапаливо для військових літаків ЗС РФ, які атакують Україну.