Дрони ЗСУ атакували нафтопровід "Дружба" в РФ: Сіярто назвав це нападом на суверенітет Угорщини

Голова Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сіярто каже, що після нічного удару по "Дружбі" зупинилося постачання нафти з Росії. Він закликає Україну не бити по інфраструктурі, що веде до Угорщини, бо це є "питанням суверенітету".

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Міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петер Сіярто заявив, що через атаку дрона Збройних сил України зазнав пошкоджень трубопровід "Дружба" і транспортування нафти до його країни довелося зупинити. Про це він сказав у своєму зверненні у Facebook 11 березня, яке процитувала угорська газета Új Szó.

Сіярто стверджує, що в ніч на 11 березня український безпілотний літальний апарат вразив одну з вимірювальних станцій нафтопроводу "Дружба".

Угорський міністр повідомив, що розмовляв телефоном з віцепрем'єром з питань енергетики РФ Олександром Новаком. За словами Сіярто, той сказав, що через українську атаку транспортування нафти поки неможливе, тривають ремонтні роботи, і відновити постачання можуть до кінця дня, якщо не станеться надзвичайних ситуацій.

"Якщо робота нафтопроводу "Дружба" стане неможливою, то постачання нафти в Угорщину і Словаччину стане фізично і практично неможливим", — сказав угорський урядовець.

Сіярто назвав неприйнятними атаки на енергетичну інфраструктуру, що забезпечує постачання енергоносіїв до Угорщини, і сказав, що це є питанням суверенітету країни.

"Ми неодноразово чітко висловлювали цю позицію в Брюсселі, і Європейська комісія також дала гарантію, що нападу на енергетичну інфраструктуру в Угорщині не буде. На жаль, це вже вкотре порушення гарантій Єврокомісії. Ми закликаємо українців не атакувати енергетичну інфраструктуру, що прямує до Угорщини", — заявив він.

Нагадаємо, в ніч на 11 березня відбувся масований наліт дронів на РФ. Російське Міністерство оборони заявляло про збиття 337 безпілотників. Повідомлялося про удар по нафтобазі в Сєрпухові на Борисівському шосе в Московській області, двох загиблих на парковці компанії "Мираторг" біля Домодєдово під Москвою, атаку на військовий аеродром "Дягілєво" в Рязані.

У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили удар в районі лінійно-виробничої диспетчерської станції "Стальной конь" в Орловській області РФ, яка забезпечує управління технологічними процесами нафтопроводу "Дружба".

Раніше про атаку на нафтопровід "Дружба" дроном-ракетою "Пекло" російські ЗМІ заявляли 30 грудня 2024 року. Тоді повідомлялося, що сам нафтопровід не постраждав, а пошкоджень зазнала технічна будівля.