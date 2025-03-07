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Политика Переговоры по прекращению войны

Словакия была за: Орбан заблокировал выводы Евросовета о поддержке Украины

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, Виктор Орбан заблокировал выводы саммита, Орбан заблокировал выводы Евросовета
Фото: Getty Images | Виктор Орбан заблокировал выводы саммита Евросовета по поддержке Украины

За декларацию о готовности всесторонне поддерживать Киев для достижения справедливого мира проголосовали 26 из 27 стран-членов ЕС. Ранее Венгрия заблокировала военную помощь Украине на сумму 20 млрд евро.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал выводы саммита Европейского совета о поддержке украинского народа и достижении справедливого мирного соглашения, которое будет содержать надежные гарантии безопасности для Украины. Выводы на заседании 6 марта поддержали 26 из 27 стран-членов Европейского союза, однако из-за вето Орбана коммюнике не войдет в официальные выводы саммита, сообщает "Суспільне".

Словакия проголосовала за после того, как в текст пообещали добавить пункт о "необходимости решения вопроса" транзита газа через украинскую территорию.

Корреспондентка объяснила, что после вето Виктора Орбана декларация будет содержаться в приложениях как "решительно поддержанная 26 государствами-членами". На официальном сайте Евросовета сообщается, что во время саммита ЕС в Брюсселе лидеры государств обсуждали вопросы российско-украинской войны и европейской обороны. Поскольку Виктор Орбан заблокировал выводы Европейского совета, к обеим темам вернутся на следующем заседании.

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Коммюнике содержит условия, которые европейские лидеры считают необходимыми для справедливого и устойчивого мира после завершения российско-украинской войны:

  • переговоров по Украине не может быть без Украины и Европы;
  • любое перемирие или прекращение огня может быть лишь частью процесса, который приведет к всеобъемлющему мирному соглашению;
  • любое мирное соглашение должно сопровождаться надежными гарантиями безопасности, которые будут предотвращать повторную агрессию Кремля;
  • мирное соглашение должно уважать украинскую независимость, суверенитет и территориальную целостность.

Виктор Орбан заблокировал помощь 20 млрд евро Украине

Ранее Венгрия заблокировала военную помощь Украине, писало издание Politico 4 марта. Отмечалось, что Будапешт категорически против нового пакета поддержки Киева. Виктор Орбан заблокировал помощь 20 млрд евро Украине, публично выразив возражения относительно гарантий безопасности и дальнейшей финансовой поддержки. Журналисты предполагают, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен может предложить более креативные способы заставить страны-члены, которые не хотят этого делать, поддерживать украинцев. Один из вариантов — требование, чтобы 20 процентов от новых кредитов, доступных для расходов на оборону, направлялись на поддержку Киева.

Напомним, 13 февраля Виктор Орбан раскритиковал роль ЕС в переговорах по окончанию войны. Он заявил, что страны Европы должны прекратить говорить, что будут поддерживать "убийства" столько, сколько нужно.

Депутат Национальной ассамблеи Венгрии Акош Хадхази 7 февраля сообщил, что в собственности семьи Виктора Орбана нашли дворец за 45 миллионов евро.

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