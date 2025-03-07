Словакия была за: Орбан заблокировал выводы Евросовета о поддержке Украины
За декларацию о готовности всесторонне поддерживать Киев для достижения справедливого мира проголосовали 26 из 27 стран-членов ЕС. Ранее Венгрия заблокировала военную помощь Украине на сумму 20 млрд евро.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал выводы саммита Европейского совета о поддержке украинского народа и достижении справедливого мирного соглашения, которое будет содержать надежные гарантии безопасности для Украины. Выводы на заседании 6 марта поддержали 26 из 27 стран-членов Европейского союза, однако из-за вето Орбана коммюнике не войдет в официальные выводы саммита, сообщает "Суспільне".
Словакия проголосовала за после того, как в текст пообещали добавить пункт о "необходимости решения вопроса" транзита газа через украинскую территорию.
Корреспондентка объяснила, что после вето Виктора Орбана декларация будет содержаться в приложениях как "решительно поддержанная 26 государствами-членами". На официальном сайте Евросовета сообщается, что во время саммита ЕС в Брюсселе лидеры государств обсуждали вопросы российско-украинской войны и европейской обороны. Поскольку Виктор Орбан заблокировал выводы Европейского совета, к обеим темам вернутся на следующем заседании.
Читать также
Германия начинает вооружаться: как новый канцлер Мерц уже меняет лицо страны
Верховный суд отклонил просьбу Трампа заморозить миллиарды долларов иностранной помощи
Семьи северокорейских солдат, захваченных в плен ВСУ, будут казнены, — СМИ
Мобилизация 2024: сколько киевлян объявили в розыск и скольких доставили в ТЦК принудительно
Коммюнике содержит условия, которые европейские лидеры считают необходимыми для справедливого и устойчивого мира после завершения российско-украинской войны:
- переговоров по Украине не может быть без Украины и Европы;
- любое перемирие или прекращение огня может быть лишь частью процесса, который приведет к всеобъемлющему мирному соглашению;
- любое мирное соглашение должно сопровождаться надежными гарантиями безопасности, которые будут предотвращать повторную агрессию Кремля;
- мирное соглашение должно уважать украинскую независимость, суверенитет и территориальную целостность.
Виктор Орбан заблокировал помощь 20 млрд евро Украине
Ранее Венгрия заблокировала военную помощь Украине, писало издание Politico 4 марта. Отмечалось, что Будапешт категорически против нового пакета поддержки Киева. Виктор Орбан заблокировал помощь 20 млрд евро Украине, публично выразив возражения относительно гарантий безопасности и дальнейшей финансовой поддержки. Журналисты предполагают, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен может предложить более креативные способы заставить страны-члены, которые не хотят этого делать, поддерживать украинцев. Один из вариантов — требование, чтобы 20 процентов от новых кредитов, доступных для расходов на оборону, направлялись на поддержку Киева.
Напомним, 13 февраля Виктор Орбан раскритиковал роль ЕС в переговорах по окончанию войны. Он заявил, что страны Европы должны прекратить говорить, что будут поддерживать "убийства" столько, сколько нужно.
Депутат Национальной ассамблеи Венгрии Акош Хадхази 7 февраля сообщил, что в собственности семьи Виктора Орбана нашли дворец за 45 миллионов евро.
Читать также
"Перемирие" Зеленского и Трампа: что будет с отношениями с США после извинений президента Украины
"Окончание войны навсегда": Зеленский провел телефонный разговор с Шольцом
Прекращение огня начнется с моря: какие риски несет план перемирия Зеленского
Есть обнадеживающий вариант: Bild озвучило три сценария войны после спора Зеленского и Трампа