Отец Виктора Орбана, по документам, владеет огромным замком времен Австро-Венгрии. Недвижимость приобрели за €15 млн, а еще вдвое больше потратили на ее реставрацию

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан владеет роскошным замком в городке Хатван, который не указан в его официальной декларации. Об этом сообщил депутат Национальной ассамблеи страны Акош Хадхази.

Оппозиционный политик, имеющий лицензию пилота, вместе со съемочной группой телеканала France 2 с воздуха снял особняк, который напоминает "Версаль" в миниатюре.

"Ничего страшного, если французы узнают правду о Викторе Орбане: он самый коррумпированный политик в Европе, который вынужден все больше врать, потому что уже слишком много украл", — говорится в подписи под видео.

Как оказалось, замок был приобретен за €15 млн, а еще €30 млн потратили на его реставрацию. Источники этих средств остаются неизвестными.

По документам, замок принадлежит 84-летнему отцу Орбана, бизнесмену Балинту Дьезье, который является руководителем ряда компаний и получает миллиардные прибыли. Мужчина разбогател, поставляя камень для крупных общественных проектов. К примеру в селе Фелчута, где провел детство Виктор Орбан, был построен стадион на 5000 мест, хотя там проживает всего 1500 жителей.

Отец и сын Орбины Фото: Index.hu

Как отмечают французские журналисты, имение Орбана видно только с воздуха. Жилая площадь замка оценивается примерно 6000 квадратных метров, на территории есть несколько бассейнов, пальмовая роща, подземный гараж, гигантская библиотека и огромный зал для мероприятий.

Сам венгерский премьер, как известно, на своем банковском счете имеет лишь €14 000 и владеет двумя скромными домами.

Напомним, в Венгрии заявили, что Украина якобы финансирует кампанию по дискредитации премьер-министра страны Виктора Орбана для подрыва его международного имиджа. С помощью местных и иностранных журналистов Киев якобы распространяет материалы, которые способны негативно повлиять на международное общественное мнение, выделив на это немалые средства.

Ранее Виктор Орбан назвал Украину страной, которой не существует без экономической помощи ЕС и США.