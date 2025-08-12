Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Россия уже одержала победу в войне в Украине. По мнению политика, Запад должен признать этот факт и начать переговоры с Кремлем.

По информации Reuters, накануне саммита президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина Орбан выразил мнение, что война в Украине фактически завершилась в пользу России. Во время своего длительного пребывания у власти он неоднократно поддерживал тесные связи с Москвой, несмотря на критические замечания со стороны европейских лидеров и противодействие военной помощи Украине.

Недавно Орбан стал единственным лидером ЕС, который отказался поддержать совместное заявление о праве Украины самостоятельно определять свое будущее. По его убеждению, нынешний конфликт не является бесконечной войной — по его оценке, Украина проиграла, а Россия победила. В то же время главным остается вопрос, когда Запад признает этот факт и какие последствия из этого будут вытекать.

"Вопрос лишь в том, когда и при каких обстоятельствах Запад, который стоит за украинцами, признает, что это произошло, и что из всего этого получится", — заявил премьер-министр Венгрии

Кроме этого, издание отмечает, что Венгрия, которая в значительной степени зависит от российских энергоресурсов, отказалась поставлять оружие Украине и выступает против членства Украины в ЕС, аргументируя это возможными негативными последствиями для собственной экономики и фермеров.

Потеря возможности вести переговоры с Россией на ранних этапах конфликта теперь ставит Европу в сложное положение — ее будущее могут определять без ее участия. Орбан подчеркнул, что когда американский и российский лидеры сидят за столом переговоров, а Европу не приглашают, она автоматически оказывается "в меню", а не среди участников процесса.

Кроме того, Орбан считает, что совместное заявление ЕС по Украине делает Европу "смешной и жалкой" на международной арене.

