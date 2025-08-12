С бассейном и зебрами: поместье Орбана стоимостью 30 млн евро, которое он называет "фермой" отца, сняли с дрона (фото)

В Венгрии с помощью беспилотника сняли кадры с неба, как выглядит имение премьер-министра страны Виктора Орбана. Многоэтажные дома с лифтами, подземный паркинг и роскошный бассейн размещены на большой территории.

Сам Виктор Орбан утверждает, что это не его имение, а лишь сельскохозяйственный участок его отца. Кадры того, как выглядит "ферма" Орбана, обнародовало местное издание The Telex.

Читатель медиа решил снять особняк с дрона после того, как недавно независимый венгерский политик Акош Хадзази организовал митинг возле резиденции семьи Орбана, расположенной в Гатванпуште. Несмотря на препятствия, которые создавала полиция митингующим, пытаясь помешать им, активистам все же удалось увидеть особняк политика с помощью лестниц, установленных у ворот. Тогда читатель решил запустить дрон, чтобы тщательно исследовать земельный участок.

The Telex | имение Орбана за 30 миллионов евро

Ранее на территории действовала современная ферма, однако сейчас о сельскохозяйственной деятельности здесь ничего не напоминает. Конюшни заменили многоэтажные дома с лифтами, а также на территории особняка появились подземный паркинг и бассейн.

The Telex | имение Орбана за 30 миллионов евро

На кадрах также видно, как вокруг угодья Орбана бегают зебры.

Акош Хадзази также нашел подтверждение того, что имение венгерского премьер-министра не используется как фермерское угодье. Политику удалось узнать о заказе энергетического сертификата для жилого здания на территории, что отрицает официальную версию, озвученную самим Орбаном, о том что это "ферма" его отца.

"Лживого премьер-министра легче догнать, чем хромую собаку", — так прокомментировал Хадзази факты, которые ему удалось обнаружить.

Стоит отметить, что о том, что у него нет поместья, а есть только сельскохозяйственные родительские угодья, Виктор Орбан упомянул в подкасте рэпера Dopeman недавно.

Напомним, 6 августа Виктор Орбан ограничил уровень оказания помощи украинским беженцам в Венгрии, заявив, что "бесплатных денег нет".

18 июля советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан сделал скандальное заявление об украинцах, сказав, что их "не просили воевать".