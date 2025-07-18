"Мы не просили их воевать": советник Орбана сделал скандальное заявление об украинцах

Балаж Орбан, политический директор и советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, заявил, что война Украины против России – не за безопасность его страны.

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Орбан подчеркнул, что Венгрия поддерживает идею усиления обороноспособности Европы и увеличения военных расходов, однако выступает против вооружения Украины, пишет Telex.

"Сейчас в Европе ведутся дебаты о том, вооружать ли Украину или вооружаться самим? Позиция Венгрии абсолютно ясна: мы не должны защищать себя через Украину, поскольку это приведет к конфронтации с Россией, чего мы не хотим, а вместо этого должны укреплять европейские армии, чтобы иметь возможность защитить себя в случае необходимости", — сказал он.

Советник Орбана не согласен с тем, что Украина, борясь с Россией, стоит на страже безопасности Европы.

"В этом и заключается уникальность венгерской позиции. Украинцы борются за себя, и у них есть на это право. Но речь не идет о нашей безопасности, мы никогда не просили их воевать от нашего имени. Мы не хотим конфронтации с Россией. Украинцы занимаются своими делами, это не вопрос Европы. Это решение украинцев, посмотрим, к чему приведет эта стратегия", — добавил он.

По его словам, "сотни тысяч людей уже погибли, миллионы покинули страну, потеряли финансовую независимость", и именно премьер-министр Венгрии пытался убедить президента Украины Владимира Зеленского, что "время не на его стороне, и ему тоже лучше стремиться к соглашению".

Вместе с тем на вопрос о готовности президента России Владимира Путина начать мирные переговоры, Балаж Орбан ответил, что с дипломатической точки зрения это очень сложный вопрос, и, мол, и Украина, и Россия хотят продолжать эту войну.

Балаж Орбан уверен, что РФ в любом случае не рискнет нападать на страны НАТО.

"НАТО намного сильнее России, и если мы сможем увеличить расходы на оборону, то мы, европейцы, будем ещё сильнее", – подчеркнул он.

Тем временем Виктор Орбан продолжает подливать масла в огонь, призывая ввести санкции против некоторых украинцев из-за смерти гражданина Венгрии Иосифа Шебештеня, которого якобы избили ТЦК. В ВСУ все обвинения опровергли.

Он также рассказал о поджоге церкви в Закарпатье и угрозах венграм, которые живут там, и пообещал "не подвести".

Ранее Фокус писал, что Виктор Орбан заявил, что не знает, что такое Украина, и где проходят ее границы.